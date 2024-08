La reforma al Poder Judicial, la gran simulación que debilitará al Estado de Derecho

Los Foros para analizar, discutir y debatir la reforma al Poder Judicial que se han realizado en la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México, y distintas ciudades de la República mexicana, donde han sido invitados principalmente; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Asociación de Tribunales de Justicia, personal del Poder Judicial y Sindicatos, así como también a Legisladores, Abogados, Académicos y Políticos, principalmente, han dejado al descubierto que no se busca reformar al Poder Judicial, ya que si bien ese es el objetivo, lo cierto es que no existe una planificación, diseño, desarrollo y vigilancia necesaria para ello.

Encontramos una temática aparentemente amplia que abarca puntos torales como lo son:

1. El Poder Judicial que tenemos y el que queremos.

2. Conformación y reorganización del Poder Judicial.

3. Austeridad, Fideicomisos y derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.

4. División de Poderes; medios legales y Constitucionales.

5. Consejo de la Judicatura Federal.

6. Tribunales de Justicia locales.

7. Defensoría de Oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía.

8. Elección Popular de integrantes del Poder Judicial.

9. Impartición, procuración de justicia y seguridad pública.

Sin embargo estos Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial han venido siendo una gran simulación, ya que la metodología para su desarrollo ha limitado la participación de los integrantes del Poder Judicial escuchándolos pocos minutos, interrumpiendo sus participaciones, y se ha dado el caso que no los dejan entrar a los foros, como también se ha visto a los políticos afines al Poder Ejecutivo burlándose de los participantes, y en si una serie de actos antidemocráticos, que atentan contra el espíritu de esa reforma; democratizar al poder judicial mediante el voto popular para elegir a Ministros, Magistrados y Jueces.

La forma acelerada de realizar esos Diálogos en poco más de un mes para convalidaran una reforma al Poder Judicial, no garantizará su fortalecimiento y autonomía respecto del poder político y económico, sino todo lo contrario, y es aquí donde se debilita el Estado de Derecho.

Para entenderlo mejor:

Los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, han venido a crear confusión y desprecio a los profesionales del derecho, tanto política y socialmente, poniendo sin prueba alguna la honorabilidad de sus miles de trabajadores al punto de señalarlos como responsables de haber quebrantado al mismo Poder Judicial.

En el México que vivimos, atacar de esa manera al Poder Judicial, para después reformarlo sin procedimientos y sin remordimientos, con la bandera política y social que los Ministros, Magistrados y Jueces serán elegidos por elección popular, solo debilitará el Estado de Derecho, ya que no habrá Ministros, Magistrados y Jueces preparados, solamente tendremos otro tipo de políticos populares que se sumaran a las boletas electorales cada proceso electoral.

En consecuencia, el Poder Público para su ejercicio se verá afectado ya que no se garantiza una actuación separada, libre, de cooperación y armónica entre los Poderes para la realización de los fines del Estado, frente a los verdaderos problemas nacionales; violencia, corrupción y el alza incontrolable de precios en canasta básica, entre otros.

Sin ley no hay libertad, sin instituciones y personal profesional que garanticen el cumplimiento y respeto a la ley no hay justicia, y sin libertad o justicia no tenemos nada, solamente un vacío de Poder que debilita a la sociedad mexicana y al Estado de Derecho, todo por una mala decisión política.

¿Usted a quien cree que beneficia un Poder Judicial sin Ministros, Magistrados y Jueces capaces?

Usted ya tiene el veredicto.

RYE