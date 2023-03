La recuperación de las cadenas de suministro

En columnas anteriores hemos explorado las múltiples causas de los niveles de inflación actuales en el mundo. Hablamos de la guerra en Ucrania, la crisis de contenedores, la escasez de materias primas y, sobre todo, una de las principales consecuencias de la pandemia: el choque de oferta provocado por la interrupción de las cadenas de suministro.

Para que recuerdes un poco del tema, una cadena de suministro es el conjunto de elementos necesarios para que el proceso productivo de cualquier giro pueda llevarse a cabo y abarca desde la obtención de las materias primas, la finalización del producto terminado y su distribución al mercado hasta llegar al consumidor final.

Pues bien, durante el periodo que abarcó de Marzo 2020 y durante los siguientes 2 años, esas cadenas de suministro fueron interrumpidas en varias de sus etapas lo que provocó que muchos artículos no estuvieran disponibles; principalmente aquellos que contienen componentes electrónicos. Los periodos de espera para equipo industrial, teléfonos celulares o automóviles se prolongaron llegando a ser incluso de más de 1 año.

En el especializado mundo de la logística se llevan estadísticas de absolutamente todo lo relacionado a las cadenas de suministro como son el precio de los traslados en contenedores, el porcentaje de eficiencia en tiempos de las principales empresas de mensajería como FedEx o DHL, pasos y tiempos en las maniobras de “última milla”, etc. Con toda esa información se realizaron comparativos de desempeño previos a la pandemia, durante la pandemia y ahora después del evento y se han mostrado importantes señales de recuperación.

Los impactos tan fuertes que generó la escasez de chips retrasó todos los tiempos de todos los procesos productivos del mundo y ahora, por fin, están regresando a la normalidad. Incluso, comenta Forbes, existe un Indice de Presiones en la Cadena de Suministro Global –GSCPI por sus siglas en inglés– desarrollado por el Fed de Nueva York el cual lleva 12 meses de mejoría tras el fuerte deterioro que acumuló entre el 1T20 y hasta el 4T21.

Ahora que parece que se está superando el impacto negativo en este tema de las cadenas de suministro está por generarse uno nuevo que pocas personas están anticipando y que será como resultado del ahora popular nearshoring. Con la reubicación de los procesos productivos, los canales de distribución ya establecidos desde hace muchos años dejarán de ser funcionales y se deberán crear nuevos lo cual provocará un periodo de ajuste que podría impactar nuevamente las cadenas de suministro.

Si tienes una empresa que realiza comercio internacional ya sea importando materia prima o productos terminados para su comercialización o si eres un exportador que vende en el extranjero te recomiendo que investigues toda tu cadena productiva para ver si la recuperación que está teniendo no se verá impactada por los ajustes del nearshoring para que puedas tomar acciones preventivas y no vuelvas a vivir la desesperación de no tener como mover tus productos por el desajuste en la cadena de suministro.

rmr