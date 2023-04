La rebelión de las máquinas

Como seguramente ya te has dado cuenta, en este 2023 comenzó una verdadera revolución tecnológica en el mundo. Después de la revolución industrial el internet cambió radicalmente el mundo pero lo que está pasando ahora parece el inicio de una película de ciencia ficción. Me refiero al lanzamiento de la inteligencia artificial (IA).

Todo comenzó con el ya famoso ChatGPT el cual, desde su liberación, ha ido incrementando su uso de manera exponencial. A partir de ahí se han ido lanzando más y más herramientas de IA y ahora ya se puede hacer prácticamente todo con ella. Se pueden tener conversaciones, realizar consultas e investigaciones, redactar documentos, ejecutar cálculos matemáticos, generar diseños industriales y arquitectónicos; es más, ya hasta puede generar tareas que antes se pensaba que serían exclusivas de la mente humana como son los procesos creativos. La IA ya puede crear arte, componer poesía y música, analizar contextos e incluso, tener debates no tanto filosóficos, pero si de temas polémicos como la identidad de género.

Las principales empresas como Microsoft y Google han liberado sus IA´s para funcionar con sus productos. Ahora en Office la herramienta se llama Copilot y te ayudará a redactar en Word, hacer fórmulas en Excel, diseñar presentaciones en powerpoint, manejar y analizar bases de datos, etc. En cuanto a google la herramienta se llama Bard y estará integrada a Workspace, el entorno de trabajo del gigante tecnológico.

Hasta aquí todo parece maravilloso y prometedor buscando hacer un mundo más eficiente, adaptable y veloz pero si algo nos han enseñado las películas es que la IA puede convertirse en un gran problema muy rápido y los expertos creen que realmente puede suceder.

Y no se trata que mortales como tú y como yo que usamos pero realmente no conocemos este tipo de tecnología estemos preocupados. Los que lo están son justo aquellos que están creando y perfeccionando las herramientas de IA porque se les está saliendo de control y no es poca cosa.

A finales de Marzo algunos titanes de la tecnología como Elon Musk y Steve Wozniak junto con varias otras personalidades y académicos pidieron detener temporalmente el desarrollo de la IA y su liberación al mundo real. En una carta que redactaron y firmaron dicen: “La inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la tierra, y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes”. Ellos argumentan que los cambios que la IA traerá deben contar con una regulación para que no se haga un relajo.

Hasta aquí podría interpretarse como un foco amarillo ya que se está poniendo al alcance de todos, incluyendo aquellos que no tienen idea como funciona, una herramienta tan poderosa que puede ser usada de maneras muy negativas. Ellos piensan que se le están regalando pistolas cargadas a niños de 6 años y, si no existe un control planeado, las tragedias no tardarán en comenzar a suceder.

Ya cuando nos pusimos nerviosos es cuando el mero jefazo de Google de nombre Sundar Pichai declaró la semana pasada que la sociedad no está preparada para controlar la IA y la velocidad con la que está avanzando. Es más, dijo que ni siquiera ellos mismos entienden cómo y porqué Bard, la IA que desarrollaron, está evolucionando de manera independiente. Declaró que en las pruebas que hicieron recientemente la herramienta los dejó sin aliento respecto de cómo está reaccionando y concluyó con una inquietante frase: “No conviene lanzar una tecnología como ésta cuando es muy, muy potente, porque no da tiempo a que la sociedad se adapte”.

Lo que sí es un hecho es que la caja de pandora de la IA ya se abrió y nadie podrá cerrarla nuevamente. La inteligencia artificial será cada vez más frecuente y de uso común. Te guste o no nos tocará adaptarnos y como cada revolución tecnológica habrá funciones y trabajos que desaparecerán y habrá unos nuevos que se crearán.

Prepárate, investiga y documéntate para que estés presente en este viaje que apenas comienza.

