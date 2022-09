La pandemia y la teoría de las ventanas rotas

Todavía no logramos salir de este programa de concursos nivel extremo que generó la pandemia y cada año abrimos una nueva catafixia que nos arroja otro reto. Ya tembló la salud, la economía, la paz y ahora, literalmente, la tierra. Si como personas hemos resentido los impactos de este vendaval las empresas también lo han hecho ya que, al final del día, están compuestas por personas.

Esto ha generado infinidad de casos evidentes de “ventanas rotas” en las empresas ya que la falta de preparación ha generado que se vean superadas por las circunstancias. No te voy a echar todo un rollo de la Teoría de las Ventanas Rotas, mejor googleala e investígala; está súper interesante.

En términos empresariales, la teoría de las ventanas rotas se puede resumir en una frase: La falta de congruencia y atención genera una cadena de eventos negativos para las compañías. Proyecta descuido y lo provocarás.

El entorno tan incierto ha generado que muchas empresas tengan que hacer cambios radicales en su manera de operar. Esos cambios frecuentemente no están planeados, sino que son consecuencia de una reacción rápida ante las circunstancias. Esto genera que la atención y el enfoque de los tomadores de decisiones se concentre en esos cambios descuidando aquello que le daba identidad a la empresa.

La teoría de las ventanas rotas concluye que, si dejas algo que se vea descuidado entonces sufrirá daños provenientes de todo y todos los que le rodean aun y cuando se suponga que se encuentra en un ambiente seguro. Si dejas un coche con los cristales rotos éste será desvalijado y dañado de la misma manera en el barrio más rico como en el más pobre de cualquier ciudad y esto sucede porque proyecta que a nadie le importa.

Si en tu empresa descuidan a su gente, a sus procesos, a sus clientes, a sus instalaciones o a su misión, entonces la empresa comenzará a sufrir daños inmediatamente. Para mi estas 5 ventanas son las que siempre deben ser cuidadas para que no se rompan:

Su gente: la baja en las ventas y por lo tanto en los ingresos ha exigido esfuerzos mayores por parte de los empleados de todas las empresas. Cuando descuidas a tus empleados entonces ellos descuidarán a tu empresa y una compañía sin colaboradores simplemente morirá.

Sus procesos: si para adaptarte a las nuevas circunstancias tuviste que cambiar la forma en que tu empresa opera, asegúrate que aquello que funcionaba se fortalezca ya que el proceso de meter cosas nuevas podría hacer parecer que nada de lo anterior funcionaba.

Sus clientes: el cambio en el comportamiento de consumo de la gente obligó a las empresas de todos los giros a cambiar su manera de vender. Ahorita la prioridad no es la venta sino la recompra por lo que el enfoque cambió de conseguir prospectos a conseguir clientes frecuentes lo cual se logra con el servicio postventa. Si no lo fortaleces parecerá que la ventana de tus clientes está rota y no te interesa por lo cual no te interesan ellos.

Sus instalaciones: dicen que la primera impresión lo es todo y muchas veces es cierto. Si tu empresa recibe clientes físicamente en las instalaciones y estas se ven sucias y descuidadas automáticamente parecerá que tu producto o servicio es de mala calidad.

Su misión: las empresas nacen por algo. El o los fundadores de cualquier negocio lo iniciaron por alguna razón y buscando satisfacer una necesidad. Si no eres fiel a tu misión y a tu identidad perderás toda la credibilidad. Esta ventana es de las más importantes porque, así como en la vida a nadie le caen bien los villamelones, en el tema empresarial tampoco. Si comenzaste dando servicios de asesoría y después vendes botellas de agua y luego tacos y luego tiempos compartidos nadie te tomará en serio.

Ya para no echarte más rollo, revisa si tienes ventanas rotas en tu empresa y, en caso de que así sea, antes de cualquier otra cosa repáralas y asegúrate que se vea que tu negocio está cuidado y en buen estado para que no lleguen los vándalos a querer dañarlo porque a nadie le importe.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/.

rmr