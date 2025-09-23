La ONU ante el genocidio de Gaza

La vida y los derechos de un pueblo deben defenderse antes que los privilegios y ataques de criminales furiosos en el poder.

Vista panorámica

Se quiere imponer una visión muy agradable, próspera, progresista de México, ideal, de primer mundo.. ¿Por qué querer imponer una visión del país muy bonita, maquillada para quedar bien, dar la impresión de ser el mejor gobierno?. Pero pretenden que el pueblo humilde viva en una enajenación, en una vana ilusión.

Claudia presenta un México como el país más bello, de primer mundo pero que sólo existe en su mente y su discurso para ajustarse a los noticieros que son propaganda para resaltar el programa político de su partido y su ideología. Esto en la línea de un movimiento internacional de la Cuarta Transformación Política.

En un acto de las fiestas patrias la conductora del acto anunció: “honores a la presidenta de México, comandante de las Fuerzas Armadas”, no hubo ninguna corrección ¿Fue un lapsus voluntario y con una finalidad ventajosa ? El discurso oficial presenta un país del optimismo super exagerado. Se mueve y actúa en una ficción que contrasta con la realidad de pobreza, problemas que vive la gente, sin empleos formales, con una producción casi nula, enfrentados a la guerra de aranceles de las potencias económicas.

En el discurso oficial es el tono de las afirmaciones: “Opositores siguen calumniando a AMLO… El se quedó en el corazón de los mexicanos”. todo mundo oyó la afirmación.

El gobierno está fuerte porque nunca he abandonado al pueblo, afirmó palabras más, palabras menos. La afirmación suena bien pero ¿corresponde a la realidad? Se peca contra las leyes fundamentales de la lógica de Aristóteles. En todo caso ¿a qué pueblo de México no ha abandonado Claudia, a quienes reciben subsidio, los militantes del partido MO--NA? Son dos afirmaciones dogmáticas de la primera mandataria. También pudo precisar “el se quedó en el corazón de algunos mexicanos”

La lucha contra el narco, tiene algunos logros como la detención de “el orejas”, en un panorama fúnebre de desolación, desamparo y la poderosa presencia del crimen organizado.

Hay datos que es mejor asumir de frente: el 40% de los jóvenes vive sin un empleo formal. El salario mínimo ha subido pero está costando caro y casi no aumentan los empleos formales.

México ha reconocido al Estado Palestino, CSP se refiere de frente, abiertamente a la guerra que lleva Israel como un genocidio. Su definición es clara y valiente y está de acuerdo a la justicia y al derecho. ¡Bravo! Nos congratulamos.

Atletas mexicanos de natación y marcha nos levantan muy alto entre los mejores del mundo. Los mexicanos no son los ratones verdes nacidos para perder. Son capaces, como todos los habitantes de la tierra, como los mejores de las medallas. ¡Bravo! ¡Gracias!

La luz de lo alto

Hay un poder en México que acusa a los opositores, divide al país, es un delito muy grave. He escuchado a los presidentes del mundo unir a su pueblo. Los que dividen vienen del sexenio pasado. ¿por qué gastar enormes energías en una lucha entre hermanos si ya tenemos poderosos enemigos comunes: el crimen organizado, el monstruo que nos ataca con los aranceles, la producción que no levanta, la miseria espiritual o moral de las mayorías de la nación?

El reconocimiento del Estado Palestino que han hecho algunos países, Reino Unido, Portugal, Francia, Australia es una opción por la vida, la justicia y la paz y contra el crimen, como suscribe Netanyahu el genocidio, la sangre derramada de cerca de 70,000 palestinos con las armas judías. Un dictador sanguinario, que ha perdido la sindéresis y el sentido del bien moral y del mal, Netanyahu lo considera como un signo de terrorismo. Lo que él ha hecho es algo miles de veces peor.

Trump no gobierna a los Estados Unidos, hace una guerra de aranceles, quiere acumular riquezas materiales, monetarias para los Estados Unidos. Hay una motivación más importante, alimentar su ego, su delirio de grandeza. No gobierna apoyado en un sistema de valores, con una meta sabia y altruista sino apoyado en sus caprichos y ocurrencias.

En realidad, no busca el bien común del pueblo en la grandeza de los Estados Unidos, busca intereses confusos y del momento con el desorden lógico y moral, con el caos que lleva dentro. No va a ninguna parte, es pragmático, vive para el momento, el HIC ET NUNC (aquí y ahora).

No gobierna con la mente, sino con las vísceras. no sigue un programa sino sus ocurrencias en una política de vaivenes.

Qué bueno que se pronuncia México en la voz de Claudia Sheinbaum a favor de la vida y el los derechos humanos y en contra del programa político y la ideología totalitaria y asesina de una dictadura, protegida por la política y el dinero de Estados Unidos.

Los mexicanos debemos ser personas maduras, muy firmes en nuestros principios, no dejarnos llevar por las modas y la política. Si todos son inestables, traicionan sus principios trascendentes y se dejan arrastrar por líderes ligeros y sin principios morales, nosotros debemos permanecer firmes, inconmovibles.

Recuerden aquel personaje, Berengo de Ionesco en el Rinoceronte. En un París donde todos se iban convirtiendo en rinoceronte, el se resiste a la tentación y decide permanece íntegro, un hombre seguro de sí mismo y de sus principios.

BCT