La neta de porqué el dólar está tan barato

Ahora que estamos por empezar el último cuatrimestre del año hemos visto el comportamiento del tipo de cambio y para muchos no tiene sentido. Algunas personas se preguntan cómo es posible que, teniendo una inflación, hasta hace algunos meses, siendo la más alta de los últimos 20 años el dólar esté tan abajo y los precios de las cosas sigan subiendo.

Pues aquí te lo voy a explicar bien facilito mi querido saltamontes así que pon atención.

Para que podamos entender este fenómeno necesitamos primero comprender tres indicadores macroeconómicos de manera separada y cada uno con su explicación:

INFLACION: Partiendo de que se trata del aumento sostenido en el precio de los productos y servicios de un país a través del tiempo, el indicador de la inflación refleja cuánto han subido las cosas en un periodo PASADO. Cuando la inflación baja querrá decir que ahora los productos subieron menos de precio, pero jamás significará que esos productos bajaron. Podemos entender la inflación como un velocímetro el cual nos decía que en agosto del año pasado los precios crecieron a una velocidad del 8.70% y que en Julio de este año crecieron a una velocidad del 4.79% pero crecieron. Cuando bajas de velocidad en un coche no quiere decir que el coche se detuvo o incluso que retrocedió, simplemente estás avanzando más despacio. Así es la inflación. Entonces, si eres de los que crees que porque el dólar bajó entonces los precios de las cosas bajarán desafortunadamente tengo que decirte que así no funciona.

TASA DE INTERES: Cada país del mundo regula su economía poniéndole un costo al dinero en su moneda local; eso se llama tasa de interés. Esta funciona como un control remoto indirecto de la inflación. Si entendemos que uno de los principales factores que influyen en la inflación es la ley de oferta y la demanda entonces los bancos centrales buscan “manipular” esas leyes del mercado mediante el control del dinero circulante en la calle. Cuando la inflación es alta el gobierno busca que la gente ya no gaste ni compre cosas (que es la demanda) pero como no lo puede prohibir lo que hace es subir la tasa de interés para que la gente se sienta más atraída a guardar el dinero en el banco para ganar intereses en lugar de andarlo gastando en la calle. Con el dinero guardado en los bancos se reduce la demanda de productos y servicios y los precios disminuyen su velocidad de crecimiento; es decir, se baja la inflación. Actualmente México es el 5to país con la tasa de interés más alta del G20 sólo superado por Argentina, Turquía, Brasil y Rusia. Considerando los perfiles económicos y políticos actuales de esos países, entonces México se convierte en el mejor país para invertir con la mejor tasa de las principales economías del mundo.

TIPO DE CAMBIO: Aquí es donde se acumulan los efectos de los 2 párrafos anteriores. Una moneda, en este caso el peso mexicano, es un producto; un producto financiero, pero al final un producto que se compra y se vende en todo el mundo. Al entender que las divisas son productos entonces entendemos que están afectadas por las mismas leyes del mercado que son la oferta y la demanda. Si compras un coche éste tiene un precio de intercambio; es decir, el comprador da dinero y el vendedor da un coche. Para el caso de las divisas, el comprador da una moneda (como puede ser el dólar) y recibe otra moneda (como puede ser el peso). El precio de esa transacción se llama tipo de cambio. Si a esto le sumamos el hecho de que México es el país con la mayor tasa de interés y que tiene certeza política internacional y económica del G20 pues entonces eso genera mucha demanda. Esto se traduce en que muchísima gente del mundo quiere venir a invertir su dinero y ganar el 11.25% anual que supera por mucho al 5.5% de EUA y al 4.25% de la zona euro. Como las inversiones en México están obviamente en pesos mexicanos, aquellos extranjeros que quieren invertir deben primero comprar esos pesos lo que dispara la demanda de nuestra moneda y su precio, que es el tipo de cambio, se cae.

¡Listo! ¿Ya viste lo fácil que es entender por qué el tipo de cambio está tan bajo y por qué no subirá en lo que resta del año? No te rompas la cabeza; para estos próximos 4 meses del año puedes estar seguro de 3 cosas: Los precios no bajarán, las tasas no bajarán y el tipo de cambio no regresará, ni de broma, a los 20 pesos. Usa esta información como te convenga.

rmr