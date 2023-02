La ministra pide amparo

¿Qué pide?

Por interpósita persona, en materia de suspensión, pide que el C. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se abstengan de emitir comunicados, conferencias de prensa, desplegados o divulguen la información relacionada con el caso del plagio; ello a efecto de no seguir perjudicando el derecho al honor de la aún ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmin Esquivel Mossa; así como para que el Comité Universitario de Ética (CUÉTICA) de la UNAM se abstengan de emitir cualquier resolución hasta que se decida si su proceder ha sido o no apegado a derecho.

¿Cuáles son los actos reclamados?

1. Del C. Director, y del H. Comité de Integridad Académica y Científica, ambos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, reclama: El Dictamen Técnico-Académico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, en el que determinó que el contenido de la tesis profesional, presentada en 1987, intitulada “Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A”, “...es una copia sustancial de la original”, supuestamente presentada por diverso alumno en el año 1986. Se reclama todo lo actuado en el expediente que le dio origen, así como las consecuencias que de él derivan.

2. Del C. Rector de la UNAM, reclama: a) La orden de revisión del “asunto de la tesis copiada”, emitida el 20 de enero de 2023; b) El oficio 3/230081, de 23 de enero de 2023, a través del cual solicita la intervención del CUÉTICA de la UNAM, para la atención del asunto relacionado; c) El Acuerdo por el que se establecen los LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONFORMACIÓN Y REGISTRO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, publicado en la Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2019.

3. Del C. Presidente del CUÉTICA de la UNAM: El oficio sin número, de 26 de enero de 2023, dirigido al H. Comité Universitario de Ética, presuntamente para la atención del asunto relacionado con “la apropiación indebida de los textos de las tesis presentadas de 1986 y 1987...”.

4. Del H. CUÉTICA de la UNAM: El oficio número CUÉTICA/ST/012/2023, de 07 de febrero de 2023, a través del cual se convoca a la presunta licenciada en derecho para acudir a un procedimiento en el que se atenderá el asunto relacionado con “la apropiación indebida de los textos de las tesis presentadas de 1986 y 1987...”. La recomendación, opinión y/o dictamen que pretende emitir el CUÉTICA.

5. De todas las autoridades responsables señaladas con anterioridad: Los efectos y consecuencias que derivan de los actos reclamados anteriormente, consistentes en la expedición de la declaración, de que la aún ministra copió una parte sustancial de la tesis profesional de un compañero, para realizar la suya misma.

¿Qué derechos humanos y sus garantías considera violados?

El derecho al honor, el derecho a una adecuada defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad.

Por el momento el juicio de amparo ha sido admitido y la suspensión provisional ha sido concedida, este próximo miércoles 22 de febrero de 2023, conoceremos una vez que se lleve a cabo la audiencia incidental, si le conceden la suspensión definitiva; la audiencia constitucional para el dictado de la sentencia esta fijada para el día primero de marzo siguiente; la UNAM debió combatir la suspensión provisional concedida a través de un recurso de queja, ya que no se trata de un asunto privado, es un asunto de trascendencia nacional, donde por las condiciones de la ministra y por deberse a quienes sostenemos el gasto público, a todos nos atañe lo que ahí suceda, máxime que ella misma dio a conocer diversa información privada sobre el caso, en la víspera de la elección de la nueva presidenta de la SCJN. Bien cabe para el presente asunto, releer la obra de Ignacio Burgoa Orihuela: “El Jurista y el simulador del Derecho” para entender lo que debe ser un jurisconsulto, que al parecer en este caso, no cumpliría con el requisito para ser Licenciada en Derecho, indispensable para ser parte de un órgano jurisdiccional. @lvarezbanderas

rmr