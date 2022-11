La manifestación ciudadana del 13 de noviembre de 2022

El mensaje que envió la ciudadanía saliendo a manifestarse el pasado domingo 13 de noviembre lo debemos interpretar desde diferentes aristas y ángulos, pero en esta ocasión lo quiero hacer como funcionario del Instituto Electoral de Michoacán, como integrante del Consejo General, y quiero decir que agradezco a la ciudadanía esas manifestaciones de valoración de su democracia, de exigencia de robustecer a la democracia y de no querer que se debilite a nuestro sistema político-electoral y democrático. Me parece que nos compromete a quienes trabajamos en los órganos electorales a seguir difundiendo, nutriendo a nuestra cultura democrática, a los valores democráticos, a generar ciudadanía para que nuestro sistema democrático se vea fortalecido. Desde mi punto de vista me compromete a seguir trabajando día a día por los principios democráticos de la objetividad, imparcialidad, legalidad, transparencia y profesionalismo en las tareas que tenemos que realizar desde el Instituto Electoral de Michoacán. Cuenten con ello, así lo estaré realizando y debemos refrendar ese compromiso con todas y todos los ciudadanos que ayer se manifestaron exigiendo más democracia y diciendo que estarán atentos a que no haya disminución de esta.

rmr