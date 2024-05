La lana de las elecciones

¿De qué otra cosa vamos a hablar si no es de las elecciones? A menos que vivas debajo de una piedra ya sabes que son las más grandes e importantes de toda la historia de nuestra democracia y, por lo tanto, las más caras jamás organizadas.

Aquí no vamos a hablar de política porque, si bien es nuestro deber ciudadano estar informados para que no cualquier charlatán con corbata nos venga a ofrecer la salvación, este espacio de pensamiento y reflexión es para analizar el enfoque económico y financiero de todo lo que nos afecta.

Eso sí, por quien tú quieras pero vota. Recuerda que en cualquier elección solamente participan 2 tipos de personas, los acarreados y los ciudadanos. Los primeros siempre participarán porque su interés es distinto a querer ver a México progresar por lo que es nuestra OBLIGACIÓN formar parte de los segundos; mexicanos informados, libres y con un alto sentido de patria que lograrán equilibrar la balanza y lograr que, el resultado de la jornada electoral, sea una foto lo más fiel posible del sentir de la sociedad. Si el abstencionismo gana México pierde porque el resultado no reflejará la verdad y entonces tendremos el gobierno que nos merecemos por apáticos y valemadristas.

Ya después de la lección de civismo pasemos a lo que nos truje: ¿en cuánto nos saldrá este chistecito de ir a votar? Toda esta información que te voy a platicar la obtuve de un extraordinario ejercicio de análisis realizado por Laboratorio Electoral (laboratorioelectoral.mx) Te recomiendo mucho visitar su sitio web; tienen muchísima información muy interesante.

Empecemos por lo de siempre en las elecciones; los partidos políticos rompiendo las reglas y la autoridad electoral poniéndoles multas. En términos globales y hablando por cómo están las alianzas, la del PRIAN lleva 14 mdp en multas y la de MORENA y aliados llevan nada más 51 mdp en penalizaciones económicas.

Ahora, en cuanto a los spots en radio y televisión, el PRIAN lleva 7.3 millones, si millones!!! Por eso sientes que ya los ves hasta en la sopa. En cuanto a MORENA y sus secuaces llevan 7.7 millones de spots llevando a que la candidata Xóchitl lleve 248 hrs y la candidata Claudia 280 hrs.

Y hablando de dinero las cifras siguen siendo escandalosas ya que para las campañas únicamente federales, el PRIAN ha recibido del INE 1,449 mdp y MORENA 1,530 mdp. Aquí si voy a mencionar a Movimiento Ciudadano porque si bien no hay manera de que vaya a ganar, aun así le han dado 323 mdp.

Considerando que se imprimieron 317 millones de boletas para puestos federales y 239 millones para puestos locales imagínate también el lanonón que se gastó el INE en esas 556 millones de boletas mas los 11 millones de hojas de papelería auxiliar. Si a esto le sumas las 171 mil casillas que se desplegarán en todo el país y los casi 13 millones de ciudadanos que participarán ya sea como funcionarios de casilla, observadores electorales, notificadores, etc te podrás ir dando cuenta del mega tamaño de maquinaria que este ejercicio democrático exige.

Ya para terminar y no hacerte bolas con tanto número, concluyo diciéndote que el INE le otorgó a los partidos, solamente para las campañas federales, más de 10 mil millones de pesos de los cuales el PRIAN recibió 4,574 mdp, MORENA 4,860 mdp y MC 1,036 mdp y todo para que los ciudadanos podamos elegir a 629 puestos federales y 19,738 puestos locales. Considerando que en la lista nominal somos 99 millones de mexas querría decir que cada uno de los que DEBEMOS ir a votar estamos pagando 105 mil pesos con nuestros impuestos para estas elecciones. Si, así como lo estás leyendo, ya estás pagando 105 mil pesos para organizar este relajo; ¿a poco comprarías un boleto para algún concierto o evento que te costara 105 mil pesos y a la mera hora no irías??? Pues para que no te pase nos vemos el 02 de junio!!!

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi X @RockBrokers o en facebook.com/rockbrokers/ o en facebook.com/InteligenciaSeguross