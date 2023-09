La "interrupción del embarazo"

Vista Panorámica

Desde hace algunos años, desde que Marcelo Ebrard despenaliza el aborto en la ciudad de México, han muerto cientos de miles de hombres, apenas engendrados y no nacidos... lleva el mote de Herodes.

Las mujeres de Morelia, de Michoacán iban a abortar al entonces D.F., ahora lo podrán hacer en Morelia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido despenalizar el aborto en todo el país. La escalada contra los hijos no nacidos continúa.

Ministros de la Corte y legislaciones nacional y estatales se arrogan un poder sobre la vida humana que no tienen.

En un mundo lleno de sombras, confusión, desconcierto, tratando de sobrevivir en olas furiosas de los siete pecados capitales, lo que se ha perdido el sentido del bien, de los valores, de la dignidad de la persona humana, viene a sumarse un permiso de asesinar para engrosar los ríos de sangre, en los vientos en violencia que amenaza que amenazan arrastrarnos el torbellino de la muerte.

¿No son suficientes los flagelos, calamidades, hambres, golpes asesinos que nos tienen ahora humanos, sin encontrar salida? Se promueve una forma más de derramar sangre inocente.

Hay quien se arropa en la ignorancia y se muestra al pueblo bueno de México con un discurso engañoso y malvado, ocultando la realidad: el hijo de sus entrañas no es parte del cuerpo de la mujer, es una persona aparte, así sea embrionaria, pero es un ser humano, hijo de Dios con el derecho a la vida y todos los derechos.

Es falso lo que se afirma, la mujer no es dueña de su cuerpo, éste, es un don precioso que Dios le encomendó, que no puede mutilar, que debe conservar y desarrollar íntegro, de lo que dará cuenta ante el tribunal de Dios… Si los tribunales humanos son incapaces e ignorantes y no lo hacen.

Se quieren quitar todas las barreras del placer instintivo, pasional, degradante de la persona, de una sexualidad exacerbada, tiránica sin control ni respeto ni decencia. Es la pasión desatada que no se integra en una sexualidad plena, que es la base de una familia sana y una convivencia digna, según el código de ética y según el plan de Dios para la criatura que modeló con especial cuidado.

La desaparición de estas barreras, señalamientos que permiten relaciones sociales dignas y pacíficas contribuye a la efervescencia de todos los crímenes: sangre derramada, acosos y violaciones sexuales, atentados contra la dignidad de la persona, su dignidad, sus pertenencias.

Asesinando a un hijo, “se brincan las trancas”. Se borra todo respeto a la vida y todos los asesinatos son posibles y se realiza tan fácilmente y por unos pocos pesos.

La Luz de lo alto

Si queremos vivir en paz y ser respetados, y así Jennifer Hermoso futbolista española, si queremos que cesen los feminicidios, los crímenes sexuales, la pederastia, las relaciones anti naturales de los homosexuales, el acoso sexual, detener la ola de desenfreno, excesos escándalos, debemos defender el orden moral, con su código de valores.

No se puede legislar a favor de libertinaje y de impulsos instintivos, como no se puede legislar a favor de las prácticas contra natura.

Necesitamos ser fieles y coherentes para defender el orden, la dignidad, la protección de la vida desde el primer momento de la concepción.

El hombrecito recién concebido no es parte del cuerpo de la mujer, no seamos necios. Por lo demás, la mujer debe respetar su cuerpo que recibió del Creador con sus exigencias y mandamientos.

Desde el primer momento de la concepción hay una persona humana, hijo de Dios, con todos sus derechos, con derecho a la vida. La interrupción del embarazo es el asesinato de un hijo inocente, indefenso, sin voz, a manos de los papás, y los médicos. El castigo es tremendo en esta vida y no escaparan al Juez Eterno.

Ninguna autoridad humana puede descriminalizar el aborto, ni Dios puede hacer que ese crimen sea bueno y que se puede realizar.

El ser humano, cuerpo y espíritu, criatura de Dios y responsable de la creación ha perdido piso, como un Papalote que vaga muy alto y hilo flota sin hilo.

El pobre ser humano ha perdido el juicio, se cree el creador, dueño de la creación para cambiar la naturaleza y las leyes fijadas por el Creador. El poder político y los avances tecnológicos no lo facultan ni capacitan para cambiar las leyes de la creación y su orden.

Por otro lado, se envuelve en la ignorancia y se cree poseedor de poderes que no tiene, que le corresponden sólo a Dios. No puede manipular irresponsable e inconscientemente la creación de Dios, porque no es capaz de crear nada.

No tienen ninguna autorización moral para manipular ni disponer de la vida humana porque no la creó ni le lleva su destino final, ni es Dios.

Es absurda su decisión de interrumpir el embarazo, que es el asesinato de un hombre en gestación, presente con su alma y su carga maravillosa genética desde el primer momento de la concepción. En el primer instante de la concepción o a las 12 semanas, es igual.

Filosóficamente es un absurdo. teológicamente es un crimen de lesa divinidad, es tomar atribuciones de Dios, es un pecado gravísimo.

En el fondo, los poderosos que dejan abortar asumen la actitud de Satanás que se siente igual a Dios, que no quiere servir en su orden. Tengamos presente que Satanás no quiere servir a Dios, quiere matar todo, porque es falso y asesino.

En conciencia, nadie está obligado a abortar. Es necesario llamar la atención sobre el libertinaje sexual, animal, degradante y con consecuencias tristes y dramáticas. Como el aborto, la devaluación de la persona, la infección de los cuerpos y de las relaciones matrimoniales del amor y la inestabilidad. Cuántas tragedias en la familia.

rmr