La inflación presencial

Ya tengo todo el año avisándote que la inflación del 2021 iba a estar complicada y, sin ser profeta, así ha estado. Al cierre de septiembre el aumento generalizado de los precios al consumidor ha sido ya del 6%. En Junio te expliqué como, además de los precios al consumidor, también se mide la inflación a los precios al productor que sirve para saber, de manera anticipada, que tal viene el trancazo para tu bolsillo real. Al cierre de Mayo la inflación al productor estaba en 6.01% y ahorita la inflación al consumidor está en 6%; ya viste que si funciona?

Si volvemos a hacer el ejercicio pues esa misma inflación al productor cerró septiembre al 7.12% así que adivina lo que va a pasar con la del consumidor.

De hecho, para que entiendas mejor este relajo de la inflación déjame platicarte que el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) y que es mejor conocido simplemente como inflación tiene 2 mediciones: La subyacente y la No Subyacente. Para no echarte mucho rollo la primera es la menos volátil ya que no considera los precios que cambian por asuntos como clima o temporada mientras que la no subyacente se le conoce como cíclica ya que representa los precios incluso de las cosas que suben de precio sólo en ciertos meses y por eso es más volátil aunque para mí, es la más real.

Esta semana el título es inflación presencial porque justo quiero platicarte como en septiembre, el regreso a clases de los niños siempre hace que los precios de las cosas suban y con eso de que ahora estamos regresando a clases presenciales pues…

Entrando en materia, como te dije hace un momento, para mí la más real es la inflación subyacente ya que toma en cuenta justo momentos como los que se viven en septiembre cuando la gente comienza a pagar las colegiaturas a los precios del nuevo ciclo escolar y este efecto se replica en libro y útiles lo que impacta a la inflación. Esto es muy relevante porque, al final, todas las personas de verdad que salimos a trabajar y pagamos nuestros gastos con dinero real y no dinero teórico nos impactan los incrementos que suceden en la calle.

Esto se refleja en la inflación subyacente que, en Septiembre, cerró en el 9.37%; si así como lo lees, en septiembre la neta es que la inflación subió casi el 10% lo que es una barbaridad. E incluso, si nos metemos a revisar sectores específicos como el de la construcción te desmayas ya que algunos de los materiales de ese sector, como los de acero traen incrementos muy cercanos al 50% o los relacionados con asfalto con aumentos del 40%

