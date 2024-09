La desinformación Judicial

Hace días acudí a realizar un trámite en la Delegación del Registro Agrario Nacional, es esa dependencia del Poder Ejecutivo que se encuentra por la Clínica del IMSS sobre avenida Camelinas en esta Ciudad de Morelia.

Haciendo fila un señor de aproximadamente 65 años, me hizo platica y me preguntó; ¿cómo considera la reforma al Poder Judicial?, y le conteste de inmediato que me parecía mal. Él sorprendido, me dijo porque opinaba eso si están hundidos en corrupción, que a él como abogado le constaba, que ha sufrido de la misma, y así se desahogó conmigo en lo que nos atendían.

Le preguntaba que hizo como abogado para combatir esa corrupción, y la verdad no me supo decir que juicio era, que recurso promovió, y al sentirse acorralado de alguna manera, me dijo que al final ya no fue necesario la tramitación de su recurso. Entonces le dije que si así fue, es porque aceptó que ese acto del Poder Judicial fue legal. En ese momento avanzo la fila y el abogado solo me dijo con permiso y se fue. Esa persona por su edad se sentía con cierta autoridad moral, pero se le fue desvaneciendo conforme platicábamos, al final solo era un fanático, como los que hay en el futbol de esos que lloran frente al televisor cuando pierde su equipo, y cuando ganan, gritan; ganamos.

¿Quién pierde con la reforma al Poder Judicial?

Considero que pierde la niñez de México, esa que acudirá el día de mañana ante un tribunal para hacer valer sus derechos. Ellos serán la víctima de una curva de aprendizaje de Jueces, Magistrados y Ministros, que no tendrán carrera judicial, experiencia e independencia al dictar sus Sentencias.

La reforma al Poder Judicial, es una decisión de políticos replicada por fanáticos, que han puesto en riesgo a la niñez y adolescencia de nuestro país al predisponerla a vivir gobernados por la política y no por sus leyes.

Para entenderlo mejor

La división de poderes, la autonomía e independencia judicial, serán probablemente cosa del pasado, y el día de mañana, todo aquel que se queje con justicia, no tendrá un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario, porque ese Juez, Magistrado o Ministro, será impuesto por el mismo arbitrario.

¿Esto generará identidad nacional y adultos que respeten la ley?

Usted ya tiene el veredicto

RYE