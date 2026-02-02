La democracia en riesgo

Ha surgido el FRENTE AMPLIO DEMOCRÁTICO bajo las premisas de decir no a la regresión autoritaria, y de decir sí a la democracia, las libertades y los derechos; un grupo bastante nutrido de mexicanos manifiesta este fin de semana que, México atraviesa un momento de alta tensión institucional, que en el debate público se ha planteado una nueva reforma político-electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales y ante este escenario, resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional.

Rememoran que México sí vivió una transición hacia la democracia, resultado de un prolongado esfuerzo de diálogo, reflexión común e inclusión plural entre fuerzas políticas, sociedad civil, academia y ciudadanía, que ese proceso permitió construir instituciones, reglas y contrapesos que dieron legitimidad y estabilidad a la vida pública, que hoy, ese método democrático —basado en el acuerdo, la pluralidad y la deliberación— ha sido desplazado desde el poder, aluden a que esta ruptura con el espíritu de la transición es una de las razones fundamentales que les convoca.

Por lo anterior es que emiten una convocatoria a la conformación de un Frente Amplio Democrático, plural, incluyente y nacional, integrado por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, académicas, jurídicas, políticas y civiles, con un objetivo claro e inmediato: evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral, en cualquier etapa del proceso legislativo, y defender los principios democráticos que sustentan la vida pública del país; la razón principal de la existencia de este Frente es no permitir, no admitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación.

En este llamado a la unidad nacional, dejan en claro que el Frente no pertenece a ninguna ideología ni partido, que no se construye contra personas, sino contra prácticas que ponen en riesgo los equilibrios democráticos, que la defensa de la democracia no puede ser patrimonio de una sola fuerza política ni quedar sujeta a cálculos coyunturales, lo que requiere responsabilidad histórica, visión de Estado y unidad; considerando que su propósito no es preservar privilegios ni un modelo fallido, sino proteger reglas básicas que garantizan libertades, derechos y representación efectiva.

Anuncian que el Frente tiene como objetivo inmediato evitar que prospere una iniciativa político-electoral regresiva; que en caso de que una reforma sea discutida, ésta sólo podría considerarse legítima si garantiza de manera expresa y verificable que las autoridades y tribunales electorales sean auténticamente autónomos e imparciales, que existan elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia, que la representación legislativa sea proporcional al voto ciudadano, que exista la prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación y que exista un respeto al pluralismo político y a los límites constitucionales para la reforma del sistema democrático.

Su convocatoria esta dirigida a ciudadanas y ciudadanos comprometidos con sus libertades, tales como académicos, juristas y defensores del Estado de derecho, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, partidos políticos con vocación democrática, juventudes conscientes del país que heredarán estas decisiones; la llamada es a construir dicho Frente amplio, responsable y pacífico, que defienda la democracia, los derechos y el futuro institucional de México.

El colofón a su manifiesto llama a la reflexión: “La historia nos observa. El silencio también es una forma de complicidad”. @lvarezbanderas

SHA