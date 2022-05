La crisis se metió hasta la cocina

Es muy importante que conozcas todos los impactos que se han dado en la crisis actual porque hay algunos que te pegan derechito en el bolsillo. Actualmente ya se está viviendo una situación de escasez muy fuerte en un producto que nunca te hubieras imaginado: el aceite de cocina. Ucrania producía el 65% de todo el aceite de girasol del mundo y, con la guerra, la producción se suspendió. Al ser el principal productor del mundo los efectos de la falta de aceite han impactado a todo el mundo y México no es la excepción. Si bien no hay datos precisos de cuánto del consumo nacional de este tipo de insumo de cocina importamos, las cifras disponibles oscilan entre un 30% y un 50% lo que representa un impacto muy fuerte en la disponibilidad de este aceite.

Adicionalmente esto está generando un efecto dominó ya que, al no haber suficiente aceite de girasol, toda la industria alimentaria ha tenido que migrar al uso de otro tipo de aceites incrementando dramáticamente su precio como el de oliva en un 25%, de palma 61% o de soja con un 41%. Incluso ese aceite de palma que en muchos países ha sido prohibido por el alto daño ambiental que genera su producción ha tomado mucha relevancia.

Esto no es cosa menor, los países europeos están sufriendo la carencia como pocos y en México, al momento que ese impacto en los precios se traslade al consumidor final, la inflación dará otro brinco ya que el aceite comestible forma parte de la canasta básica de los mexicanos. Desde principios de año les he estado diciendo, prepárense para una inflación de 2 dígitos y las personas siguen sin creer que eso pueda suceder. Tan sólo la semana pasada el INEGI publicó el indicador inflacionario y ya vamos en el 7.68% pero, ¿recuerdas que ya te había explicado que existe una inflación adelantada que nos dice hacia donde van las cosas? Se trata del Índice Nacional de Precios al Productor el cual se encuentra ya en el 10.35%

El tema es tan serio que la Secretaría de Economía eliminó el arancel a varios productos de importación que se encuentran en la canasta básica. Un arancel es un impuesto que deben pagar los productos extranjeros para entrar a nuestro país con el objetivo de encarecerlos y no tengan ventaja ante los productos nacionales. Pues con todo y todo prefirieron eliminar esos aranceles para abaratar, artificialmente, algunos productos que vienen de otros países.

Algunos de los productos son: carne de res y pollo, pescados, huevo. Todo esto tanto congelado, fresco o incluso animales vivos. También la leche y algunas verduras y frutas como papa, tomate, zanahoria, cebolla, frijoles, naranjas, limón y manzana. También hay otros pero ya es mucho rollo, lo que me interesa que entiendas es que la inflación no cede y no lo hará así que prepárate.

Ahora si la inflación, como dice el dicho, ya se metió hasta la cocina y ahí el trancazo es directo. Calcula tus riesgos y no te endeudes. Vienen las vacaciones de verano y no vayas a comprar un viaje a 18 o 24 meses ya que, cuando lleguen las próximas vacaciones, seguirás debiendo las anteriores y se te puede hacer una bola de nieve.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/ y ahora también en www.facebook.com/InteligenciaSeguross/

rmr