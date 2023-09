La CDMX se cae a pedazos

La tragedia que enlutó a la Ciudad de México ocasionada por la falta de mantenimiento en la Línea 12 del Metro es la representación más exacta del estado en el que mantienen a la capital del país.

Por más que busquen engañar a la gente y decir que la capital se distingue por ser la cúspide del desarrollo, inclusión, ejercicio de derechos, seguridad, crecimiento y avance social, lo cierto es que su condición es de extrema gravedad.

Se trata del lugar en el que se sufren problemáticas como la presencia de múltiples grupos criminales que exfolian a la población, crecimiento de la pobreza, falta de oportunidades para millones de jóvenes, desabasto de agua, pérdida de empleos por falta de infraestructura y servicios públicos, deterioro acelerado del medio ambiente y de los recursos naturales, falta de mantenimiento de estructuras prioritarias, enquistamiento de grupos de interés en áreas estratégicas del gobierno y la desviación de múltiples recursos públicos para campañas electorales, lo cierto es que la Ciudad de México está sufriendo un acelerado retroceso social, económico y ambiental.

Es la consecuencia de años de negligencia, hurto y pago de favores, pero sobre todo de que la ciudad ha sido utilizada como un trampolín para buscar otros cargos públicos, dejando en el desamparo a millones de personas que no solamente no han tenido un buen gobierno, sino que no han tenido un gobierno que responda a sus exigencias.

Por ello, la recuperación de México en 2024 va a tener como punto central la capital de todas y todos los mexicanos, en donde la población está harta de la simulación, irresponsabilidad, cinismo y oportunismo de quienes han ejercido las funciones públicas en su territorio.

El Frente Amplio por México va a recuperar la Ciudad de México para la ciudadanía, para hacer el trabajo que durante lustros dejaron hacer los que hoy están en el poder, sirviéndose de la capital de la República.

Nada queda impune y en las siguientes elecciones, Morena deberá pagar los años de indiferencia, soberbia y pillería con que ha malgobernado a la capital.

La coalición que integramos PAN, PRI y PRD representamos una opción progresista, liberal y moderna, que haremos de la Ciudad de México un lugar seguro, digno, incluyente y próspero para vivir, trabajar y progresar.

Es el momento de la sociedad y del cambio de hacer política incluyente y efectiva en nuestro país y en la Ciudad de México.

Presidente Nacional del PRI.

amc