La Bolsa, el muerto viviente de la economía mexicana

Durante toda la pandemia ha habido muchos análisis sobre los impactos económicos en distintos rubros pero casi no se ha hablado de una de las mayores afectaciones que el mundo de los dineros está viviendo en nuestro país. No le voy a dar muchas vueltas porque ya lo puse en el título; se trata de la bolsa mexicana de valores. Y ojo, no me refiero al principal índice que es el IPC el cual, antes de la pandemia valía poco más de 44 mil puntos llegando a bajar a los 33 mil y que actualmente se encuentra en los 52 mil porque parecería que está súper bien ya que recuperó todo y lleva algo de ganancia.

Me refiero más bien a la bolsa completa como mercado regulado de financiamiento corporativo, es decir, le forma en la que las grandes empresas que mueven la economía obtienen recursos baratos para sus planes de expansión y crecimiento generando empleo y gasolina para el consumo interno que es la clave de la salud financiera de cualquier nación.

El mercado bursátil de un país refleja su fortaleza cuando muchas empresas buscan entrar emitiendo acciones para ponerlas a disposición de los inversionistas mediante una Oferta Pública Inicial de Acciones o como se le conoce por sus siglas en inglés IPO.

Si la economía está en recuperación o en crecimiento las empresas buscan beneficiarse de ese apetito de consumo que tienen los ciudadanos y establecen proyecciones y planes de expansión baratos y eficientes como los IPO´s.

Para que tengas una idea de lo que hablo, en el año 2020, con todo y pandemia, hubo 480 IPO´s en EUA y más de 1,300 en todo el mundo. ¿Sabes cuantos hubo en México? NINGUNO. Es más, llevamos casi año y medio sin ningún IPO y en los últimos 5 años ha habido únicamente 5.

Según encuestas hechas a empresarios con el potencial de considerar a la bolsa como una alternativa enumeran varios factores, además de la pandemia, como los motivos para no hacerlo. Entre los principales están el casi nulo crecimiento económico del país en los últimos años, la falta de certeza jurídica para los negocios en nuestro país, los pésimos antecedentes de respeto legal a proyectos ya iniciados (como aeropuertos, cervecerías, parques eólicos, etc.) además de la falta de cultura financiera que tenemos los mexicanos que limita mucho la demanda de instrumentos financieros sofisticados y que no abona nada positivo la propia ignorancia en estos temas evidenciada desde las cúpulas gubernamentales.

Si adicionalmente a esto contamos con que, en los últimos 3 años, ha habido quiebra de bancos y fraudes en una casa de bolsa (aunque una muy pequeña) la confianza de los inversionistas también ha sido mermada.

El último lastre que tenemos en México es la poca competencia que hay en el sector financiero el cual está dominado y controlado por muy pocas instituciones de las cuales, la gran mayoría, son extranjeras. Hace 10 años nuestro país competía por ser la mayor economía de Latinoamérica y ahora estamos tan retrasados que no hay manera de alcanzar, al menos en otros 10 años a Brasil.

Para acabarla de fregar hay tan poca confianza en nuestro mercado bursátil que no sólo no hay empresas que quieran entrar sino que las que están ya se quieren salir. En el último año 5 compañías han comenzado el proceso para deslistarse, es decir, salirse de la bolsa.

Hay algunas personas que llevamos ya algunos años participando y conociendo de los mercados bursátiles y es triste y frustrante ver como un mercado regulado y con una trayectoria de más de 100 años viva momentos como el actual.

Muchos dicen que la pandemia fue la causa de todo lo malo en el mundo pero, al menos en este caso, las cosas ya venían de mal en peor desde antes de la aparición del bicho del COVID por lo que es más preocupante porque nos permite anticipar que, aún después de que la pandemia pase, los problemas estructurales seguirán y a menos que hagamos las cosas diferentes los resultados seguirán siendo los mismos… y no son nada buenos.

rmr