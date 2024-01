La bestia furiosa del apocalipsis

Vista panorámica

Para hacer un diagnóstico objetivo del gobierno es necesario no dejarse envolver por la narrativa y confrontar la propaganda y los otros datos oficiales con la realidad.

La iniquidad ha tomado el poder, la estructura del gobierno es el pecado estructural. Domina sobre los hombres, sigue sus instintos egoístas para lograr sus fines perversos, necios. Aparenta ser un ente totalmente distinto ante la gente humilde y que no reflexiona, aparenta para engañar.

Estudiándolo más de fondo, los mexicanos que reflexionan concluyen que llegó ahí, a la primera magistratura por la sed de poder, que entiende, en su egolatría, como dominio y opresión para sentirse grande, el más grande. Se dice demócrata, pero sus móviles, actitudes y acciones son de un dictador que detenta el poder absoluto, universal, sobre las instituciones y sobre los grandes principios como la verdad, la justicia, la virtud.

Ha destruido las instituciones democráticas. Tiene sometido el poder judicial, salvo el caso de mayoría absoluta, mediante su partido mayoritario que no legisla, no busca el bien del país, sino que obedece incondicionalmente a su jefe. Sus legisladores no cumplen su misión ni sirven a México. Traicionan su misión con cinismo.

Es furioso destructor del poder judicial, mediante reformas despóticas y autoritarias. Sus reformas, más allá de las apariencias, tienen como finalidad someter y controlar al poder judicial y establecer un régimen de absolutismo y dictadura, finalmente de terror, sin derechos humanos. En realidad, quiere tener el poder, por si o por sus mercenarios, eternamente.

Descuida los grandes problemas del país por llevar a cabo las obras-insignia del sexenio. Hizo pedazos el AICMX tirando el dinero de los pobres. Nada que ver con el dinero de los impuestos que distribuye los pobres como limosna, ha despilfarrado el dinero en Dos Bocas y el tren Maya. Éste es un programa impuesto desde el centro y no para favorecer a los pobres mayas y conservar la invaluable riqueza ecológica, es un proyecto del poder central, un proyecto neo liberal.

La inflación está sin control. Las amas de casa compraban algunas verduras a $ 10 kilo, algunos días después estará a $20. ¿Cómo es que la inflación según datos oficiales es de menos de %5?

Los criminales actúan en total impunidad. En el sexenio más sangriento, hay masacres todos los días, los asesinos andan sueltos, no los agarran ni abaten como en los países serios. Ahí está el problema, mientras el presidente atiende su noticiero y anda bien metido en política electorera, lo que le interesa es el poder político.

Con deshonestidad y afirmaciones absurdas arremete contra sus adversarios y como contra molinos de viento arremete contra el pasado (en español castizo se dice lo pasado).

La luz de Dios

Debemos conocer a la persona y si dice la verdad o si en los hechos contradice sus pretensiones de gran autoridad moral, si respeta la Constitución y cumple la ley, si tiene fines ocultos y perversos.

Si se agandalla el poder para dominar y oprimir, si quiere controlar todos los espacios de poder. Si divide la sociedad y tiene un odio irreconciliable con la mayoría que no le es afín ni incondicional. Si es capaz de odiar y de dejar correr la sangre, si es vengativo y no sabe perdonar y es ambicioso de riquezas materiales. si quiere que lo adoren, es ególatra.

En su estrategia satánica finge amor para los pobres. En realidad, los desprecia y los utiliza. Pisa sobre ellos para subir a las estructuras de poder, no tienen ningún respeto por ellos, finge humildad. Usa de bandera el amor a los humildes, les alisa el lomo y los halaga al oído.

Pero es llevado por sus pulsiones de muerte y orgullo se vuelve feroz, irracional, caprichoso, capaz de lo peor. Desata el Satán que tiene al acecho en sus entrañas.

Esta Bestia se encarna en un hombre con sus hordas y se muestran más crueles y sanguinarios que las más terribles fieras.

¿Qué hace el gobierno? No tutela la vida de cada ciudadano como exige la Constitución. Hay muchos hermanos asesinados todos los días y el gobierno no hace nada, no para las matanzas. en realidad, este problema está desatendido. No respeta las instituciones democráticas ni atiende los grandes problemas nacionales. Las baterías están enfocadas a ganar todos los espacios de poder, ¿para qué? Eso no es democracia, es totalitarismo diabólico. Detrás, se perfila el fantasma también diabólico de la dictadura.

Niega la realidad del país y voltea la cara a otro lado para no ver los problemas. No escucha, no ve el mal de México, reacciona con evasivas, con afirmaciones graciosas, incongruentes. Con su palabra piensa que resuelve todo. no escucha, gobierna sin el pueblo.

En el rancho, el bandidaje está a la orden del día, no hay a quien acudir buscando justicia y ley, nadie protege al pobre de los delincuentes. Se llevan las cosechas casi a la vista de todos. Están dejando que el pueblo "bueno" se vuelva delincuente y pierde la conciencia moral.

La 4T da lugar a un pueblo sin ley, a la pérdida del estado de derecho, de la tranquilidad del ciudadano y de la paz en un régimen democrático. Claudia afirma que va a llevar esa transformación adelante y la va a hacer más grande

Abramos los ojos a la realidad, hagamos algo antes del colapso. Nos faltan mecanismos, no estamos organizados socialmente, para defender nuestros derechos y detener los males, pero tenemos el voto. Todo mexicano tiene obligación grave de votar por la mejor opción, no por la más publicitada y cercana al presidente. Ten lista tu credencial de elector.

Necesitamos la sabiduría que leemos en las palabras del Mesías, Sabiduría eterna que se hizo hombre para guiar a los hombres a la patria ideal. "Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Se recogen uvas de los zarzales o higos de los cardos?" (Mateo, 7, 15-17).

rmr