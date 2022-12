La batalla por el INE

Se ha señalado que en México se realizan las elecciones más costosas del mundo, cuando representarán el próximo año 17 centavos de cada 100 pesos, de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tampoco en este discurso se considera que México es el décimo país del mundo con mayor población. Menos aún se hace una ponderación razonable considerando las atribuciones que tiene cada órgano electoral del mundo.

Se ha señalado que en México hay una costosa burocracia electoral, sin considerar que se ha desarrollado en el IFE-INE el mejor servicio civil de carrera del país, a donde se ingresa no por amiguismos o influyentismos, sino a través de exámenes de conocimientos y sicométricos, así como entrevistas y apego a perfiles de puestos. Que además la permanencia no es un cheque en blanco, sino que se sujeta a evaluaciones del desempeño, a la aprobación de exámenes en el programa permanente de formación y desarrollo, así como a las responsabilidades administrativas y estatutarias a las cuales nos sujetamos todos quienes formamos parte del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Ese Servicio Civil de Carrera que debería ser la aspiración de toda la administración pública federal, estatal y municipal para proporcionar servicios públicos de alta calidad, con mejora continua y con alta preparación, podría ser minimizado a un 15% de lo que es si es aprobada esta parte de la reforma electoral que hoy se discute en el Congreso de la Unión.

Se ha dicho que lo que se busca es quitar la burocratización del INE, sin considerar lo que nos enseñó el sociólogo Max Weber cuando clasificó en tres los tipos puros de dominación: la Dominación tradicional, que se basa en el patrimonialismo, es decir, en sentirse dueños; la Dominación carismática, que se basa en el seguimiento al líder que, al alcanzar el poder, reparte el botín, y finalmente la Dominación legal, que se basa en la razón y que se instrumenta mediante la burocracia. Es decir, la burocratización, más que un sistema peyorativo, es la mejor fórmula.

Por ello, el INE es de las pocas instituciones que funcionan muy bien, aún con una tendencia histórica de incremento de atribuciones y de disminución presupuestal, además de los retos sociales, políticos, naturales y otros que se presentan en cada momento.

Llevo casi 32 años trabajando intensamente en todo momento, y no sólo en procesos electorales, por lo que puedo constatar que en ningún momento he recibido una instrucción, menos aún la he dado, para propiciar ni directa ni indirectamente un fraude electoral. Por el contrario, lo que he encontrado a lo largo de mi trayectoria son funcionarios y funcionarias en todos los niveles con mucho profesionalismo, con una dedicación a prueba de todo y que inclusive para cumplir nuestras funciones hemos comprometido nuestra salud, nuestra estabilidad familiar y personal.

Todos sabemos que nos desenvolvemos en un ambiente político, de lucha por el poder, y en un país en donde los contendientes buscan debilitar a las autoridades electorales para sacar ventajas, desde realizar inmensas peticiones de información hasta el insulto, pasando por estrategias para generar cansancio que abran resquicios de error por donde pueda penetrar algún interés.

La fortaleza del Servicio Profesional Electoral Nacional está más allá de las consejeras y consejeros del Consejo General y ha permitido la aplicación de la legislación y de los acuerdos del propio Consejo General, que ha permitido la alternancia del poder de conformidad con lo que manifiesten los votos de la ciudadanía.

Esperemos que en las próximas horas el Congreso de la Unión no consume la destrucción del INE, porque el INE es más que el Consejo General, es su capital humano profesionalizado, incluyendo a su valiosa rama administrativa, desde donde muchas y muchos iniciamos, que a partir del esfuerzo y del mérito hemos ascendido en los cargos y responsabilidades.

Aun así, aún quedarán diversos medios de defensa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

rmr