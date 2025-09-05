Juicios incosteables

Como abogado litigante he dado muchas consultas relacionadas al estado legal de bienes inmuebles, testamentos, pagarés y contratos de diversos tipos, entre otros asuntos, donde unas son relativamente comunes y otras representan soluciones a problemas muy complejos.

En los hechos: Una persona me comentó que se adjudicó un bien inmueble con motivo de la tramitación de un juicio sucesorio intestamentario, sin embargo este se encuentra habitado por terceras personas que se dicen ser los dueños. Para que pudiera estudiar el asunto y darle una opinión profesional me dejó copias de diversos expedientes donde consta como ha tratado de recuperar la posesión de ese inmueble.

El estudio: Al revisar sus documentos me percaté que las acciones emprendidas fueron envano y finalmente abandonadas en juicio por sus anteriores abogados. Y también me di cuenta que solo es propietario de una tercera parte, no de la totalidad, que lo embargaron dos veces hace años y que hay más herederos, como también documentos cuestionables respecto a su legalidad.

Solución: Al no haber una buena relación entre copropietarios, le sugerí, como primer acción; demandar la liquidación de copropiedad, enseguida promover diversos incidentes de inejecución de sentencia mercantil para resolver el tema de los embargos. Y le advertí que si la propiedad sale a remate judicial solo les será cubierta las 2/3 partes del valor de la misma, y sobre esa cantidad le corresponderia solo una tercera parte, y entonces sí, quien se adjudique el inmueble podrá promover el juicio que se necesita; un reivindicatorio para recuperar la posesión del inmueble.

Después de exponerle ampliamente lo anterior, el cliente vió que se trata de asuntos poco prácticos y nada costeables, decidiendo en ese momento dejar las cosas como están por salud mental y no echarle dinero bueno al malo. Se fue con su asunto.

¿A Usted, su abogado le habla con franqueza o lo traen en asuntos incosteables?

Usted ya tiene el veredicto.

santillan.ricardo@hotmail.com