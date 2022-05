Quiero comenzar esta columna con una aclaración pertinente: la palabra juego no la uso en su sentido lúdico, ni peyorativo, sino en el de acciones sucesivas que asumen y ejecutan al menos dos personas en un procedimiento normado y competido en el que se gana y se pierde.

El término parlamentario, por otro lado, hace referencia a los procedimientos legislativos que tienen por objeto discutir y, en su caso, aprobar o rechazar asuntos que se someten al conocimiento de las cámaras legislativas y sus legisladores (as).

Así, un juego parlamentario es aquel procedimiento reglado en el que legisladores (as) y grupos parlamentarios asumen y ejecutan acciones para discutir y, en su caso, aprobar o rechazar asuntos sometidos a su conocimiento, en el que unos ganan y otros pierden.

De esta manera, hay tantos juegos parlamentarios como asuntos conozcan los legisladores de las cámaras y es de entender que los juegos parlamentarios se vinculan con otros y que algunos o varios de esos juegos parlamentarios son piezas de juegos políticos-electorales superiores.

Si esas ideas –que tienen su base en la “teoría de juegos” como una rama de la matemática que tiene por objeto el análisis de las conductas estratégicas en contextos de incertidumbre- se aplican a lo que recientemente ha sucedido en la Cámara de Diputados y a los procesos electorales corrientes, a los de 2023 y al maxi-proceso electoral de 2024, se pueden extraer algunas consideraciones interesantes.

Un juego parlamentario importante, el de la “reforma eléctrica” se inició a finales de septiembre del año pasado y concluyó formalmente el 17 de abril de este año, con la aparente victoria de la oposición y la ilusoria derrota del Presidente, Morena y sus aliados, al ser rechazada la reforma.

Explico lo de aparente e ilusoria: a mi entender el Presidente de la República propuso la reforma eléctrica con la pretensión genuina y cierta de ganar, esto es, de que se aprobara, tanto así que se estableció una comunicación previa, constante y de negociación seria por parte de quienes estaban a favor de la reforma con figuras específicas y determinadas de la oposición.

Pero, en un nivel de Presidencia de la República es natural que se realicen ejercicios sobre los diferentes cursos que puede tener un juego parlamentario, en este caso el de la reforma eléctrica, asumiendo la posibilidad no solo de que se apruebe, sino de que se deseche y de qué hacer si se desecha.

La victoria de la oposición y la derrota del gobierno al rechazarse la reforma eléctrica, solo sería admisible si el juego parlamentario de la reforma eléctrica fuera un único juego y no estuviera comprendido en un juego superior; pero se presenta el caso de que el juego de la reforma eléctrica se encuentra vinculado con otros juegos parlamentarios y político-electorales. Los juegos parlamentarios son las reformas política-electoral, y de la guardia nacional; y los político-electorales son los procesos electivos de este año y de 2023 y el gran juego que es el maxi-proceso electoral de 2024.

Si lo último dicho es así, entonces se debe observar, primero, que el “discurso de triunfo” de la oposición fue anulado por la aprobación de la reforma a la Ley Minera impulsada por el Presidente de la República (esta reforma fue la respuesta estratégica del gobierno, ya prevista en su análisis para el caso de rechazo de la reforma, como ocurrió) segundo, que el discurso triunfalista de la oposición también fue reducido con el contra-discurso de “traidores a la patria” (y subrayo, discurso) y tercero, que la reforma eléctrica se liga con el juego de la reforma política-electoral que la oposición desde un primer momento rechazó públicamente y con lo cual se mostró como una oposición que sin razón solo rechaza las iniciativas del gobierno. No porque no y regularmente no.

Ello lleva a concluir que, si la oposición aspiraba a tener grandes “réditos políticos” inmediatos por el rechazo de la reforma eléctrica, en términos reales fueron pírricos, nulos.

El juego parlamentario de la reforma eléctrica, a su vez, también se vincula con los juegos de los procesos electorales en curso de las gubernaturas de 6 estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) por la influencia que ha de ejercer en ellos, y a vista de lo que hoy dicen las encuestas tuvo efectos favorables al gobierno: Morena y aliados tienen prácticamente asegurado el triunfo en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras que en Aguascalientes se ha cerrado la brecha entre los votantes de ambos bandos –lo que ya representa de por sí un triunfo para Morena en una entidad federativa tradicionalmente panista- y en Durango es una desiderata que también arroja dividendos para Morena, más allá de que no obtenga el triunfo.

En ese contexto, el juego parlamentario de la nueva reforma electoral propuesta por el Presidente también debe observarse vinculada con los juegos antes dichos, pero sobre todo con los procesos electorales venideros del Estado de México y de Coahuila de 2023, en los que ha de gravitar en lo “inmediato”.

Aquí las preguntas importantes para la oposición son: ¿Rechazarán (nuevamente) la reforma del Presidente? ¿Conviene políticamente a la oposición oponerse otra vez a una reforma constitucional –la electoral? ¿Qué argumentos válidos puede ofrecer la oposición contra los puntos fuertes de la reforma del Presidente de la República, como disminuir legisladores, adelgazar áreas deficitarias del INE, que se teste a los órganos públicos electorales dispendiosos, introducir el principio de austeridad presupuestal electoral, que no se mantenga parasitariamente a los partidos, entre muchos otros?

Y del mismo modo, para el gobierno la pregunta es: ¿Conviene que se atrinchere en una posición –no manifestada- de que la reforma del Presidente se apruebe tal cual o no hay reforma?

La realidad, parece que tanto a la oposición como al Gobierno conviene llegar a acuerdos para una reforma electoral en torno a los artículos y temas capitales que han señalado coincidentemente: las bases fundamentales de la materia política-electoral (Artículo 41 de la Constitución), los legisladores, su número y elección (Artículos 52 y 54, entre otros) y la justicia electoral.

La aprobación de una reforma electoral, es la mejor estrategia disponible para el gobierno y la oposición, pues de esa manera los dos ganan políticamente y de no haber reforma, ambos dejarían de ganar lo que pueden obtener en caso de convenirla –pierden ventajas o beneficios obtenibles- amén de que entrarían a un proceso de disputa discursiva que solo tendría como objeto disminuir los costos políticos.

Y esto debe relacionarse, primero y como se decía, con los procesos electorales venideros en 2023 del Estado de México y de Coahuila; pero, sobre todo, con el maxi-proceso electoral de 2024.

Los juegos parlamentarios de la reforma eléctrica y electoral, están vinculados y tendrán efectos encadenados y sucesivos en los procesos electorales de 2022, los de 2023 y las gubernaturas en juego, y todo ello incidirá en el proceso electoral de 2024, la elección de la persona titular de la Presidencia de la República, de las diputaciones y senadurías, y de gubernaturas y ayuntamientos para conformar un nuevo y basto gobierno.

En suma, los juegos parlamentarios de la reforma eléctrica y de la reforma electoral, no se deben analizar de forma aislada o única para cantar erróneamente victorias o derrotas, porque están ligados con otros juegos políticos-electorales locales, además de subsumidos en el gran juego del maxi-proceso electoral de 2024.

Los juegos parlamentarios se repiten y forman parte de juegos políticos mayores.

