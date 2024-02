Jalo suma 208 mil asistentes

Los cinco conciertos del Festival Jalo suman 208 mil asistentes, una racha que ha sido criticada, por detractores extraviados sin propuesta que lo único que expresan es que no se llevan a cabo.

Ya advirtió el mandatario estatal que, no obstante no está programado algún concierto en los próximos días, no se descarta que se organice otro; pero, los conciertos seguirán además que son un éxito.

El último, tuvo una asistencia de 40 mil personas en el Estadio Morelos, con una organización efectiva, aunque hay que decir que la gente llega un poco tarde porque no quiere esperar tanto tiempo dentro del estadio, pero esa es una decisión personal.

Víveres, cobijas y libros se han recolectado en el marco de la racha de los cinco conciertos organizados por el Gobierno del Estado. Esta es una forma de canalizar la ayuda social, en donde la gente participa.

Hay que señalar que la organización de los conciertos dentro del Festival Jalo es acertada, porque se da acceso a la cultura, participan grupos de calidad y de forma lateral se ofrece algún beneficio a la población.

El Festival Jalo continuará, ya ha dado muestras suficientes que la sociedad ve bien esos conciertos, con accesos prácticamente simbólicos y nada comparables con otros eventos musicales en los que se han cobrado 7, 5 y 2 mil pesos por boleto.

Por lo tanto, el Festival Jalo sigue.

