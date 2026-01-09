El presidente del vecino país del norte ordenó, previo sitio o cerco militar, intervenir Venezuela para capturar a Nicolás Maduro Moros (NMM), que al momento de su captura (el 3 de enero) fungía como presidente de la República de Venezuela.

La justificación de la intervención se intentó basar en que NMM cometió varios delitos graves con sesgos de terrorismo en contra de los Estados Unidos de América y su población.

El pretendido fundamento para esas acciones de intervención ha consistido en la legislación patriótica ulterior al ataque de las torres gemelas del 11S.

Sin embargo, dicha legislación no autoriza expresamente acciones del tipo de las ocurridas, y, por otro lado, no hubo una declaración de guerra en términos de la sección 8 del artículo I de la Constitución del país norteño contra Venezuela.

El presidente norteamericano, en esos términos, aglutinó el poder de todos los poderes públicos de su país (parlamentario, judicial y ejecutivo) y los ejerció en forma extraterritorial, con violación del sistema jurídico norteamericano, venezolano y del internacional.

El discurso posterior del presidente septentrional continuó pretendiendo justificar la acción de muchas maneras, pero ninguna aceptable.

Hay que observar claramente que el problema en el caso, no era si NMM tenía como presidente un origen democrático, o si gobernó peor o mejor a su país. El problema es la intervención.

Pero, si esa intervención, implica en consecuencia una administración directa o indirecta del país venezolano por los Estados Unidos de América que no se solicitó, así como de manera especial de los recursos energéticos (aunque parece más bien apropiación) y se mantiene el cerco o sitio militar a Venezuela ¿es intervención o una invasión?

A mi entender y lo digo a título personal como todo lo escrito, dadas estas últimas condiciones, se está en presencia más bien de una invasión blanda o tácita, aunque no se mantenga la bota militar en suelo continental venezolano.

¿Comprar Groenlandia? ¿Mantener la asfixia de Cuba hasta que caiga el régimen actual? ¿Seguir procesos similares en Colombia? Son acciones, entre otras, que baraja el presidente neoyorkino, sin que se olvide la detención del buque ruso próximo a Venezuela (acción que seguramente tendrá una reacción rusa).

El mundo, en general y salvo casos aislados, abuchea la invasión blanda, pero no toma acciones concretas.

China y Rusia, las otras dos grandes potencias, parecen estar más ocupadas en sus propios intereses reales.

Los recursos del mundo se reparten y, como dicta el saber económico de los norteños, en su lógica corresponden a quien los valora más, en este caso, a ellos.

Se habla de que los petrodólares frente al Yuan chino son la razón esencial de la invasión, pero se olvida que, en términos económicos, los “petrodólares” son una externalidad, que el petróleo venezolano es el que es objeto de apropiación para obtener utilidad y que China puede sin mayor complicación reorientar sus compras de petróleo a otras latitudes, como de hecho ya está ocurriendo y que los comprará en yuanes, de modo que esa explicación es débil; la realidad, la verdadera intención es la apropiación del petróleo y sus dividendos.

En el orden interno, aunque en las cúpulas venezolanas haya existido una cooperación con la invasión, resta saber en el corto, mediano y largo plazo, si el pueblo, el pueblo venezolano de carne y hueso, el que siente a su patria y es orgulloso de ella, más allá de sus diferencias políticas internas, aceptarán el dominio de los estadounidenses.

En el orden internacional, es claro que debe pensarse seriamente en una estructura, organización y funcionamiento de instituciones plurinacionales reales que normen, juzguen y apliquen el derecho, sin dejar espacio para que una persona en el mundo asuma en sí, todos los poderes públicos y los ejerza de manera extraterritorial.

RYE