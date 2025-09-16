Vista panorámica

Debemos celebrar en la Independencia de manera inteligente y libre, no convertirnos en piezas arqueológicas anclados en acontecimientos del pasado, debemos quedarnos ubicarnos en la verdadera transformación y lucha que nos toca vivir.

La celebración es algo más que fiestas patrias, pueden quedarse en rutina y pachanga.

El momento exige una gran prudencia en la participación, fiestas masivas de gritos y desfiles la presencia de la Maña y ninguna policía vigila ni controla. Los criminales pueden golpear, muchas muertes se han dado en fiestas sociales y antros.

No podemos perder de vista los grandes acontecimientos en México y en el mundo. Los hermanos mexicanos en Estados Unidos no podrán hacer fiestas patrias por no caer en las “redadas”.

En México, incontables hermanos ven vivir a los narcos entre ellos. Frecuentemente ven también policías y guardias de la fuerza pública que los enfrentan, que simplemente hacen su rondín, acto de presencia y no ponen orden.

Es patética y sangrienta la situación en muchos hermanos en el mundo. Domina la escena el genocidio que un dictador furioso llevar a cabo en la Banda de Gaza, por 120 rehenes que tomó Hamas ha hecho una masacre de opresión, al mundo en el etnocidio.

El panorama que vemos no es pacífico, la gente se siente amenazada, protege sus cosas, algunos se acercan a Dios. Hay quienes sienten y en las conglomeraciones de fiesta la Maña golpea. Es muy importante que te resguárdes.

Hay que permanecer en el hogar para estar más seguros. Hay que confiarse a los cuidados de Dios, es muy bueno y es una Roca inconmovible. Esto nos trae seguridad es muy importante.

La luz de lo alto

La guerra de independencia, con su eapa previa de y práctica y correcta de mexicano., Y bien y Conspiración se realizó en Valladolid hoy Morelia, con grandes héroes pertenecía a la sociedad de Valladolid. Hidalgo, Morelos y la mayoría de los héroes eran de Valladolid, cabecera de la diócesis de Michoacán, hoy arquidiócesis de Morelia que abarcaba hasta San Luis Potosí y Guerrero. La parroquia de Dolores Hidalgo pertenecía a esta diócesis de ella era cura don Miguel Hidalgo Y Costilla.

Ahí explotó la lucha en la fiesta que celebraba el señor cura Miguel Hidalgo y costilla. Ahí se dio el grito de independencia y comenzó la lucha bajo la protección en la imagen de la virgen de Guadalupe.

Ella desde su aparición, ha traído la transformación de México. Con ella inició la primera y verdadera gran transformación, la 1T.

La celebración de este hecho fundante de nuestra historia deben ser objeto de honda reflexión para ubicarnos y entender el momento histórico cargado de hechos significativos muy importantes pasamos en este momento.

Ya nos preguntábamos en este espacio: “¿Dónde están los eventos de reflexión profunda, serena de nuestra historia, valorar sus hazañas y grandes obras, ver sus grandes orientaciones en lo porvenir y entender nuestra participación en esa gran marcha hacia la utopía, la patria ideal, la vida de glorai y felicidad?

No podemos vivir de recuerdos de gestas pasadas, debemos entrar en la historia para una participación plena. Debemos poner los pies en la historia, entrar en su dinámica. No podemos fijarnos en los acontecimientos pasados, debemos entrar en la isla, el movimiento. Necesitamos estar en el hoy y ser parte palpitante de la historia patria que se construye hoy.

¿Qué hacemos para ser artífices de la historia hoy? ¿Cómo nos sumergimos en la corriente y navegamos buscamos la orientación y buscamos las playas celestes en la utopía, como las riberas cristalinas del Paraná entre Paraguay y Argentina?

Quienes se fijan en el pasado, añoranza, memoria nostálgica se convierten en parte de sala del museo, como y acerquémonos es.

No apasionante de la historia no estado en el teatro de grito de la independencia o en los desfiles que tantas veces en llenado nuestras avenidas. El espectáculo apasionante es la lucha de todos los hermanos para acabar con traiciones, decisiones perversas traiciones de los egoístas y corruptos que se buscan asimismo y sus ventajas de dinero, poder y fama.

Los nuevos enemigos, actuales de nuestra patria están a la vista. Quieren dominarnos y aplicarnos dictaduras, tiranías, esclavitudes, usos, esclavitud de quienes se prepara el poder y olvidan sus promesas e imponen por la fuerza del poder explotación, la sumisión, el despojo de la miseria material y la esclavitud de los nuevos colonizadores, invasores, déspotas.

Necesitamos tomar conciencia, reaccionar, poner en acción todas nuestras fuerzas para sacudirnos la neo dictadura y tiranía y las cadenas esclavízanles de quienes buscan ser los nuevos señores, dueños de vidas y haciendas, como aquellos Reyes de España.

Independencia es una lucha que recomienza en cada época.

SHA