Han pasado más de 10 días del homicidio de Carlos Manzo, y el gobierno federal y estatal han desplegado como nunca una estrategia mediática para apagar la protesta y domar la inconformidad michoacana. En estos días, el gobierno estatal ha tenido un acercamiento con “varios sectores”, anuncia hospitales, obras, camiones y todo lo que puede en sus redes sociales, echándose porras a sí mismo con likes y comentarios de muchos de sus trabajadores de primer nivel en cada publicación. El propósito: desarmar, con una ficción, la protesta del 15 de noviembre en todo México, algo así como callarle la boca a Uruapan.

El Plan para rescatar a Michoacán parece ser solo una línea discursiva que se pierde en políticas a largo plazo, cuando la emergencia es hoy, la desgracia es hoy, la extorsión y el homicidio son hoy. Sin embargo, el “nuevo” Plan para Michoacán no es para atenderlo “hoy”, es para ver qué resulta “mañana”, una apuesta al olvido ciudadano. Por eso no ha mejorado Uruapan, y el resto de Michoacán sigue en el naufragio social y la estadística de violencia nacional.

El movimiento del Sombrero tiene que materializar su discurso, crecer ante Palacio Nacional, la simulación presupuestal y la ilusión económica. Tienen que estructurarse formalmente dentro y fuera de Uruapan, e incluso de Michoacán; con rostros honestos, que lleven un mensaje de esperanza a la ciudadanía que ha sido violentada o se sienta defraudada por su mismo gobierno. Sólo así esa indignación será la unidad que los llevará a ganar las urnas en 2027.

Al día de hoy, no hay un solo funcionario del estado o la federación que haya tenido la dignidad de renunciar por su incapacidad u omisión en el servicio público que le falló a Carlos Manzo. Ahora son los mismos funcionarios quienes llevarán a cabo ese “nuevo” Plan Michoacán... ¿qué ironía, no?

La canción Ilusión 98, de la Banda Perla de Michoacán, se ha convertido en un himno que los michoacanos debemos llevar a todo México. Y por lo pronto, nos vemos el 15 de noviembre.

Usted ya tiene el veredicto.

santillan.ricardo@hotmail.com

RYE-