Ideas que se contagian

¿Por qué ciertas ideas, conductas o productos provocan epidemias y otras no?

Esto que explicaré es potente. Es el santo grial que los vendedores desean conocer; entonces, pongan mucha atención.

Toda epidemia tiene tres normas y me concentraré en una de ellas para sugerir cómo hacerle para que nuestros mensajes sean virales.

“El gancho” en un mensaje hará que sea de impacto, que la gente no se lo pueda quitar de la cabeza o será algo que se recordará fácilmente.

Un componente crucial de la propagación de cualquier cosa es precisamente el factor del gancho.

¿Y qué es éste? Es algo que hará que nuestro mensaje sea fácil de recordar, y eso se puede lograr con cambios relativamente pequeños en la presentación y estructura de la información. Esto puede marcar la diferencia.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios, es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España / WhatsApp 4433181742 / redes sociales @ChristiánConAcento

rmr