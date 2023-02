Histórica sesión de instalación del Congreso General fallida

El mes de febrero es particularmente importante ya que con él, cada primero, inicia la Sesión de instalación del Congreso General, el 5 conmemoramos la Promulgación de nuestra Constitución Política y el 24, es Día de la Bandera.

Estos tres acontecimientos los relaciono porque considero importante practicar y fomentar uno de los valores que tendría que ser más significativo para la sociedad mexicana: el patriotismo, y de esa manera conocer los símbolos que nos identifican como nación y los acontecimientos históricos de cada fecha.

En el caso de quienes estamos en la función pública, debemos ejercitar con mayor responsabilidad este valor; sin embargo, tal parece que al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda, se le olvidó cómo rendir de manera correcta honores a la bandera.

Se trata de un hecho que no debemos dejar pasar porque hasta donde se tiene registro, siempre se le ha permitido el acceso a dicho símbolo mexicano al salón de sesiones; y no fue así en esta ocasión pues con el argumento de que no se permiten armas en el recinto, no autorizó que se realizara el acto ni que se cantara el himno nacional al lábaro patrio teniéndolo físicamente de frente en el Salón.

Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados impuso y ordenó que los honores se hicieran en el vestíbulo del Palacio Legislativo; acción que es una falta de respeto para nuestra bandera y para el Ejercito Mexicano.

La Junta de Coordinación Política se pronunció a través de un comunicado donde señaló que en todo, caso el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que “el Recinto” no solo es el salón de sesiones, sino oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes del palacio de San Lázaro.

Derivado de lo anterior, como diputada federal voté, al igual que la gran mayoría de diputados (as) y senadores (as), en contra de la aprobación del acta de la sesión de instalación; siendo de esta manera, la primera vez en la historia del Congreso de la Unión que no se aprueba en una sesión de esta naturaleza.

Del acto tan vergonzoso para nuestro país concluyo en que urge que en los planteles educativos se sigan cultivando acciones para enseñar a nuestra niñez la importancia de rendir los honores de manera correcta y respetuosa.

Otra reflexión: hoy a todos nos interesa el día de descanso obligatorio, pero, cuando les pregunto el motivo, no saben qué responder, ¿tú sí sabías lo que conmemoramos este mes?

Agradeciendo la atención de su lectura e invitándoles a recordar los hechos históricos que nos han llevado a la libertad en nuestro país el día de hoy, se despide Celeste.