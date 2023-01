Gobernabilidad: Perfilando el 2023

Es indudable que la forma de gobernar en Michoacán ha cambiado desde el inicio de la administración bedollista. La gobernabilidad democrática tomo una nueva dimensión para dejara atrás los enfrentamientos, presiones, paros y chantajes para lograr ventajas y prevendas.

La esencia de la gobernabilidad no está en la imposición de las decisiones gubernamentales, por el contrario, se centra en la aceptación de las acciones impulsadas por el gobernante por la determinación de los gobernados de que son acciones legítimas y efectivas para resolver sus problemas.

Los primeros meses de gobierno transcurrieron reconstruyendo funciones y objetivos del gobierno. Impulsando la austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, cuestión que no sólo logró ahorros sustanciales, sino que está cambiando la visión de los funcionarios públicos estatales. Las finanzas públicas se sanearon, se adelantó el pago de deuda y se tienen garantizados los sueldos y prestaciones no sólo de los maestros, sino de todo empleado público, resultados que no se veían hace años.

La nueva relación con los sindicatos magisteriales, la confianza que ya se puede constatar en los inversionistas locales, nacionales y extranjeros; la inseguridad que presenta los principales indicadores con una tendencia a la baja; la recuperación de los espacios públicos para la convivencia; la nueva relación con los municipios y comunidades originarias han cimentado una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Una relación abierta, directa y democrática.

La gobernabilidad se centró en recuperar valores: honestidad y trabajo. Esta visión ha calado hondo en las y los michoacanos que han permitido recomponer el tejido social y están llevando por un nuevo rumbo a la economía local y regional.

La relación con el Congreso del Estado ha sido respetuosa e institucional, lo que permitió que las últimas reformas hacendarias y el presupuesto de egresos del Estado fueran aprobados por unanimidad.

El bedollismo se ha declarado municipalista y emprendió una nueva relación con todos los presidentes municipales y el Consejo Mayor de Cherán, sin importar colores políticos.

Para este año se aprobaron recursos presupuestarios que darán mayor margen de acción a las autoridades municipales que ahora tendrán el reto de administrar los recursos con transparencia y eficacia.

El repunte de la economía tiene que ver mucho con esta nueva forma de gobernar. Los bloqueos de las vías férreas se han detenido por completo y el flujo de mercancías hacia el Puerto de Lázaro Cárdenas son constantes, dando seguridad a las cadenas productivas y abriendo expectativas de crecimiento regional.

El empleo está regresando a las principales ciudades del Estado y la gente está retomando los niveles de consumo prepandemia.

Este es el perfil de gobernabilidad que tenemos al inicio del 2023. Sin embargo, el gobierno debe tener claro que catorce meses de estabilidad política no pueden ser suficientes, deben de ser una primera etapa para consolidar la transformación. La eficacia de las acciones debe ser papable para la ciudadanía, los logros deben ser bien comunicadas con una narrativa homogénea y creíble, ya que los ciudadanos evalúan a diario los logros, trayectoria y comportamiento de los funcionarios públicos.