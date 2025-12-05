Hoy es de dominio público que la Presidencia de la República tiene bajo su control a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Ejercito Mexicano, al Poder Judicial Federal y local, a casi todos los Gobernadores, Senadores, Diputados federales, Diputados locales y regidores del país, como también tiene una fuerte presencia en todas las Fiscalías de los Estados y por si fuera poco tiene un gran control en muchos medios informativos en todas sus modalidades.

En ese éxtasis la Presidencia de la República ha convocado a celebrar estos últimos 7 años de “su” transformación este 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Festejaran una “gobernabilidad política”, su control absoluto, radical, que no acepta opiniones, que no sabe y no le interesa trabajar con minorías.

¿Qué van a celebrar si teniéndolo todo, no hemos tenido crecimiento económico en estos últimos siete años?, ¿qué van a celebrar en un país donde la violencia es imparable y la impunidad de sus actores políticos en actos de corrupción es grotesca? ¿qué van a celebrar cuando los homicidios, desaparecidos o la falta de medicinas e infraestructura hospitalaria lastiman diariamente a los mexicanos? ¿qué transformación van a celebrar, la suya, la económica?

No hay nada que celebrar sin una “gobernabilidad social”, por eso un descontrol de todo tipo en el país, el cual ahora es acompañado de un evidente hartazgo de la gente frente a sus gobernantes. Pero esa gobernabilidad no es un concepto que entienda la morenocracia, por eso todos los días les explota cualquier tema en México, y eso… no es digno de celebrar.

La gobernabilidad que necesitamos no la encontraremos en un Zócalo lleno de acarreados o personas alegres dentro de una nomina gubernamental en cada fotografía, esa la tenemos que construir los ciudadanos en las siguientes elecciones, y como pinta la cosa Michoacán en el 2027 tiene grandes posibilidades de una alternancia en el poder, con la llegada de un nuevo gobierno ciudadano y plural.

¿Usted piensa que Michoacán necesita más morenocracia o una alternancia en el poder?

Usted ya tiene el veredicto.

