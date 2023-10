Fondos y fideicomisos del PJF

El 17 de octubre de 2023, se modificó el Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prescribir que en el Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral) no se pueden crear, ni mantener más fondos, ni fideicomisos que el Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Se integra con donaciones y aportaciones hechas por terceros, los recursos provenientes de la enajenación de inmuebles, los intereses generados por las garantías constituidas ante el propio poder y los ingresos derivados de la administración e inversión de recursos diversos a los precisados).

En buen castellano, lo que se está proponiendo es la legalidad de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pues se impulsa que solo se admita que se creen o subsistan aquellos que la Ley prevea; o, en otros términos, lo que se sugiere es que la discrecionalidad del Poder Judicial de la Federación para crear fondos y fideicomisos se module por la ley que los autorice.

Eso supone que cualquier fondo o fideicomiso que se pretenda crear por el Poder Judicial de la Federación, antes debe pasar por la aprobación del Congreso de la Unión y sanción del Poder Ejecutivo Federal.

La disposición parece idónea, pues los representantes populares –diputados, senadores y Presidente de la República- podrán avalar la creación de fondos y fideicomisos que pretenda constituir el Poder Judicial de la Federación, conforme a su necesidad, adecuación, fines y ejecución.

La disposición también atribuye una responsabilidad mayor al Poder Judicial de la Federación, pues ahora la gestión de su presupuesto público le correspondería por regla general al propio poder judicial y, solo por excepción y disposición legal, podrá desplazarse esta responsabilidad a un fondo o fideicomiso.

Ello, más que propiciar irregularidad, parece que va en el camino de la regularidad de la gestión de los recursos públicos asignados al Poder Judicial de la Federación.

La consecuente “extinción” de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que comprendan bienes propios de los servidores públicos judiciales federales, naturalmente salvaguardarán sus derechos, pues no puede ser de otra manera; y solo cabrá la intervención pública en aquellos casos de recursos públicos.

No parece admisible que cualquier poder o ente público asuma costos (o beneficios) por gestionar o administrar bienes que no son de carácter público, y lo lógico es que, si son recursos no públicos, entonces las personas interesadas creen en régimen privado fondos o fideicomisos para el manejo de esos recursos, pero sin cargo al presupuesto público.

La mezcla o confusión entre los intereses y recursos públicos y privados en fondos y fideicomisos de cualquier poder público y orden no es aconsejable, así que más que verse con un juicio negativo, la modificación legal indicada debe valorarse como positiva. Lo que es de régimen público, que sea al régimen público, y lo que sea de régimen privado, que sea privado.

Si lo anterior es así, como parece ser, entonces no es la legitimidad de la exigencia de legalidad de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación lo que está en cuestión, sino un debate por el poder político judicial al que no se quiere renunciar por la cúpula de ministros y magistrados.

Baste solo mencionar que, si el Poder Judicial de la Federación, en su cúpula estuviera en verdad interesado en su cometido básico de administrar justicia, diagnosticaría los problemas que le aquejan, como es el enorme rezago y dilación para la solución de los juicios o recursos de los que conoce, o buscaría promover por la vía correspondiente reformas para que las personas pudieran acceder a la justicia, o impulsaría medidas reales para combatir de manera frontal el nepotismo tan vigente como antes, o buscaría instrumentar y fortalecer su democracia interna, o provocaría que se legislara para simplificar los tortuosos procesos judiciales, tan solo por ejemplo, pero no, no lo hacen.

Finalmente, solo dejar en claro que lo dicho no demerita el carácter técnico que tiene el Poder Judicial de la Federación y el esfuerzo que realizan los buenos juzgadores y el personal auxiliar (de secretarios hacia abajo) para cristalizar y hacer realidad un valor tan escaso como demandado y reconocido cuando se da hoy día: la justicia.