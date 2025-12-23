¡FELIZ NAVIDAD! Ninguna Dictadura Puede Prohibir este Saludo

Vista Panorámica

Es un saludo milenario enraizado en una civilización universal, arraigado en la cultura occidental y mundial. Es un derecho natural y divino que tiene el hombre en el fuero interno donde ningún ser humano, ninguna autoridad política puede meter mano. Es del orden de las convicciones íntimas de la persona humana. Es un delito de lesa Natura , ir contra los derechos del Ser Supremo, del Creador del universo, que fijó de manera definitiva sus leyes en el ser humano. Va contra la naturaleza humana y contra el plan original de Dios .

No podemos vaciar la Navidad y el fin de año de su dimensión íntima e integralmente humana. Es el fuero interno en el que las autoridades políticas no tienen autoridad para meter mano.

Su deber es obedecer a la Constitución, en su primer artículo manda proteger la vida de los ciudadanos y sus derechos fundamentales, lo que no hace el un país donde los mexicanos mueren desaparecidos, asesinados. También mueren por enfermedad porque en los hospitales los hacen esperar meses para ser atendidos en sus enfermedades y salvar la vida.

Hay quienes votan al aire sus obligaciones de quienes ejercen el poder como servicio para el pueblo y las principios y valores fundamentales, universales inviolables, intocables, que no prescriben, para imponer su capricho, sus ocurrencias, siguiendo sus pulsiones de grandeza y poder desmedido para imponer los valores de personas sin moral y de conducta escandalosa.

Es el caso del presidente que más poder tienen en el mundo, Donald Trump. Su vida ha estado fuera de la ley, se ha visto implicado en escándalos vergonzosos de perversión sexual, y escándalos e integridad moral y de justicia.

Es una conducta desvergonzada, depravada, antinatural se ha envuelto en los peores escándalos de la relación humana y ha tenido que responder en su conducta perversa en lo económico ante la justicia.

No tiene sentido de la persona humana y de la historia. Aplastar a los inmigrantes, con total desconocimiento de la historia. Sus antepasados fueron inmigrantes en Estados Unidos.. Así, por ejemplo, a más de que Dios los destina para todos los hombres, las tierras no han sido de ellos, el rico Sur desde California hasta Texas es de los mexicanos. Otros estados eran de los nativos originales a quienes despojaron y metieron en las reducciones y exterminaron. ¿De qué se admira, que derechos pelea? ¿Cómo puede pedir justicia y acabar con los inmigrantes?

Otro capítulo gravísimo es la guerra de los aranceles. Para el, gobernar es hacer la guerra del dinero y no estar atendiendo al Estado estadounidense, según un plan de gobierno.

Quiere el petróleo de Venezuela sin ninguna razón, ningún derecho. Miente, es arbitrario. Es un usurpador, ninguna ley, ningún derecho lo ampara. Finalmente, es como un criminal o un evadido del psiquiátrico que hace lo que le da la gana sin ningún derecho.

Hay personas de poder que imponen ideologías ajenas, sin ningún respeto por la persona humana, sus derechos, sin aplicar la justicia ni la ley, entregando al pueblo bueno a la corrupción que se traducen en mentira no en la verdad, en arbitrariedad, en dominio despótico y tiránico que quiere aplastar al pueblo, sus derechos que tienen conforme a la justicia y a la ley consagradas en la Constitución que reforman con acciones y ligeras, innecesarias, antidemocráticas .

Luz de lo alto

No podemos ignorar la condición humana desde sus orígenes y esta lucha entre el bien y el mal presente en la historia humana desde el origen.

Se expresa en lo más hondo del ser humano, por el mito (esa estructura profunda y original donde se expresa la naturaleza humana). Es la verdad en la naturaleza humana contenida en la Biblia, libro del Génesis: la presencia de Satán, la entrada del crimen en el mundo cuando la primera pareja humana desobedece al Creador. La naturaleza humana se fractura y aparece la división interna del ser humano y su tendencia al crimen y el odio, sumido en la ignorancia y las bajas pasiones .

Se rompe el orden de la creación y viene, la corrupción y la violencia, cesa el Estado de derecho, no se sirve al ciudadano con las leyes y con la policía, el país vive en la corrupción y la anarquía, en el total desamparo, sin protección, sin ley, sin verdad y sin justicia. En los hechos es el Estado fallido, el retraso y el fracaso.

En la narrativa oficial es la mentira: todo está de lo mejor, como en Dinamarca, México es el país de realizaciones grandiosas, como nunca en la historia. Estamos en el mejor país del mundo y de todos los tiempos. (El país de Cándido, del optimismo exagerado de Leibnitz, se queda pequeño y rebasado. El filósofo veía su país como el mejor país de los países posibles. Aquí se nos informa en la vía de obras que superan todo, nunca vistas, insuperables, históricas.

El hombre caído y dividido en su interior está condenado al odio, la pasión por el sexo y el poder, la gloria diabólica , destruida sobre la mentira y la maldad.

Preso de la soberbia, la enajenación, las ambiciones mundanas en una dinámica de mentira y explotación por el Poder de las tinieblas, la humanidad está necesitada de redención. Su caída y sus fango son tan terribles y profundos que no puede, por fuerzas vencer el mal y salir adelante.

Es necesaria la intervención suprema y divina del Creador . Dios toma la iniciativa y envía al mundo corrupto y pecador a su Hijo, con todo el poder de salvación y de recreación.

Sólo con el Mesías, el hombre puede conocer la liberación de tanta mentira, maldad y corrupción y acceder al mundo nuevo del amor, la bondad y la paz.

El hombre pecador, criminal, corrupto, asesino y ladrón puede purificarse, renacer acercándose al pesebre de Belén, dejándose encontrar por el Emmanuel, Dios con nosotros.

Navidad es Dios-con-nosotros en el mundo nuevo, soñado.

SHA