Febrero = amor

Con el gusto de saludarles desde un lugar del país donde se respira amor, por el hecho de encontrarme rodeada de naturaleza, donde el viento, el agua, la tierra y el fuego hacen de este mes de febrero, un deleite para el alma y para el corazón, así como por encontrarme al lado de la mujer que amo y de quien puedo sentir que también me ama.

Existen fechas que algunas personas ignoran que se conmemoran, por ejemplo, hoy, 13 de febrero es el "Día Internacional del Condón", y como una legisladora que impulsó la educación sexual en todos los niveles de estudio mediante la reforma al artículo 3° Constitucional es relevante poner sobre la mesa estos temas.

Podríamos pensar que el acceso a preservativos es mucho más fácil hoy en día y ciertamente los condones masculinos los podemos adquirir de manera gratuita en los centros de salud, en farmacias, existen de colores y sabores, sin embargo, poco se sabe del uso correcto de estos y respecto a los condones femeninos, la gran mayoría de mujeres no saben que existen.

Afortunadamente hemos dejado atrás viejos discursos que sostenían la hipótesis de que solamente las personas de la población lésbica-diversa, podrían tener infecciones y enfermedades de transmisión sexual, tales como el VIH., lo que hacía que existieran universos paralelos entre las personas con una orientación sexual hetero normada y quienes vivimos y amamos con libertad, la belleza en una persona de nuestro mismo sexo.

El pasado 8 de febrero, el Teatro Ocampo recibió a Kenya Cuevas, una mujer activista Trans de la Ciudad de México, ella habló de su historia de vida y estoy segura de que si se dan la oportunidad de escucharla, les dará fortaleza para superar cualquier adversidad, por ello, felicito al director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, quien, a través de los Conversatorios Michoacán, la trajo a nuestro cada día más incluyente Estado.

La educación sexual integral, abarca diversas aristas, uno de sus objetivos es la prevención de embarazos adolescentes, embarazos no deseados, deserción escolar, etc., estos son aspectos que ya he tocado en columnas anteriores.

Y que, a propósito de todos estos temas, el 14 de febrero muchos festejan el día del amor y la amistad, que más allá del tema de la mercadotecnia, ventas y demás, es importante también realizar el reconocimiento a Juan Carlos Castro Mendoza, titular del Registro Civil del Estado de Michoacán, quien está impulsando matrimonios igualitarios gratuitos para este día.

Esto me lleva a una reflexión final, si pudiera expresar el significado del amor, simplemente pensaría que nuestro vocabulario es insuficiente, amar es ver a mi abuelita de 92 años cantando, es ver a tres pequeños seres jugando por todos lados, ver a mis mascotas corriendo detrás de mí para abrazarme, amar es recordar la figura de un hombre que, aunque ya no está conmigo, precisamente este 14 de febrero estaría cumpliendo 59 años.

Amar, es poderle dar la mano a mi pareja, acariciarla, secar sus lágrimas melancólicas y otras hacerla llorar de la risa o felicidad, y para ti ¿qué es el amor?

