Estudios censales de participación ciudadana en elecciones

El pasado 4 de agosto, el INE a nivel nacional presentó la plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, a la cual se tiene acceso desde un micrositio particular en el portal público del INE en internet, o de manera directa en:

https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/

La base de datos que se construyó fue gracias al trabajo de las 300 juntas distritales ejecutivas del país (11 en Michoacán), que capturaron la información de las listas nominales de electores utilizadas en cada elección federal desde 2009 a 2024, con la supervisión de las juntas locales ejecutivas.

Se trata de una plataforma amigable que dispone de diversos filtros que permiten focalizar información a través de “Año”, “Estado”, “Municipio”, “Distrito Federal”, “Distrito Local”, “Sección”, “Edad”, “Etapa de vida”, “Grupo quinquenal”, “Sexo”, “Tipo de sección”, “Población indígena y afromexicana”.

La plataforma también permite generar datos comparativos, como por ejemplo “La participación por estado un año contra otro año”, o generar tablas de participación por tipo de sección, “participación por cuartiles”, “diferencia de participación entre procesos electorales federales”, “votación por estado entre hombres y mujeres”.

También cuenta con información de la participación en relación al voto anticipado y al voto en prisión preventiva en las elecciones federales de 2024.

Por ejemplo, utilizando los diversos filtros, podemos localizar que en las elecciones de 2024 se tuvo un porcentaje nacional de participación ciudadana del 59.7 %, mientras que en Michoacán la participación se ubicó por debajo, con un 54 %.

Ahora bien, si filtramos la información de 2024 por municipio, la bajamos a una tabla de tabulación cruzada y ordenamos los municipios de mayor a menor participación ciudadana, nos encontramos que el municipio que tuvo mayor participación fue Charapan, con el 75.9 %. Por cierto, fue en 2024 un municipio que estuvo a punto de no permitir la ubicación de casillas.

Con la misma tabla generada, encontramos que el municipio con menor participación fue Aguililla, con el 37.5 %, lo cual responde a un proceso muy fuerte de emigración.

Pero además hay datos muy interesantes. La plataforma puede generar información sobre grupos de edad quinquenales, y me permití filtrar a las personas ciudadanas con 100 años o más, y me encontré con sorpresas interesantes.

A nivel nacional hay 19,765 personas ciudadanas en lista nominal con 100 años y más, de las cuales 1,085 se encuentran en Michoacán. Pues bien, la participación de este grupo de edad a nivel nacional fue del 18.5 %, mientras que en Michoacán fue del 15.4 %, es decir, en las elecciones presidenciales de 2024 votaron 148 personas ciudadanas de Michoacán con 100 años y más. Por cierto, el mayor porcentaje de participación de este grupo de edad fue en Yucatán, con el 22.4 %.

Aunque podría ser una obviedad, numéricamente los de 100 años y más se localizan en Morelia, con 142 en la lista nominal, de los cuales votaron 19.

En fin, hay una multiplicidad de posibilidades de análisis, que depende de las temáticas de interés de quien guste de procesar información estadística, por lo que les invito a navegar en la plataforma y aplicar diversos filtros.

