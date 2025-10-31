Endeudados en Morelia

Este tema es una reflexión sobre los habitantes de nuestra ciudad capital quienes se encuentran endeudados y demandados en el Poder Judicial del Estado. El día de ayer platicaba con un buen amigo que trabaja como actuario en uno de los 5 juzgados menores del Poder Judicial, es decir un juzgado que conoce básicamente sobre deudas de carácter mercantil menores a $113,140.00 pesos.

Me decía que tan solo en el juzgado donde labora llevan registradas sobre 2,700 demandas, y si esto lo replicamos por los 5 juzgados, fácilmente andarían sobre 13,500 tan solo en lo que va del 2025. Esta cantidad parece insignificante pero en realidad refleja la alarmante economía de los morelianos, veamos porqué:

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población en Morelia era de 849,053 habitantes, y para este 2025, haciendo una estimación, pienso que estamos hablando aproximadamente de 950,000 habitantes, de los cuales la mitad unos 475,000 son adultos (18 a 59 años), y económicamente disminuye la cifra a un aproximado de 400,000 habitantes. Partiendo de datos del INEGI y la COESPO.

Sobre esos habitantes de Morelia pesan las 13,500 demandas, en donde hay más de un demandado, ya sea como deudor directo o avales llegando a ser hasta 3 o 4 personas. De los cuales varios de ellos ya han sido demandados en años anteriores por otras deudas. Entonces haciendo un calculo del año 2020 al 2025, habrían sido presentadas en esos juzgados menores hasta 50,000 demandas. Esto sin contar otras de carácter civil, divorcios, pensiones, denuncias penales entre muchas más.

Esos números siguen creciendo porque vivimos en una ciudad sin Industria, con empleos mal pagados, con una economía que no es pujante, que solamente es empujada por la burocracia, maestros y estudiantes, por eso vivimos en una economía frágil, inestable y castigadora que depende también de la política.

Estimado lector ¿cambiaran las cosas algún día en Morelia con esas deudas silenciosas?

Usted ya tiene el veredicto.

santillan.ricardo@hotmail.com

BCT