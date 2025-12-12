En política, las pasiones no ganan

En el año 2020, cuando recién comenzaba la pandemia por Covid, el ente gubernamental fue tomado por sorpresa ante esa emergencia de salud mundial, y los ciudadanos fuimos obligados a dar un gran salto a la era digital, al encierro forzado, y el pánico se convirtió en nuestro principal catalizador social en México.

Esto reveló que nuestro país cuenta con una pobre infraestructura hospitalaria, una nula organización y una estructura jurídica incapaz de enfrentar desafíos. Esto llevó al gobierno a tomar malas decisiones, a un despilfarro de recursos y a ocasionar muchas muertes. En toda esa tragedia, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, en la entonces red social Twitter, sugería formas legales para enfrentar ese desafío; sin embargo, nadie hizo caso y tuvimos un resultado terrible. Con esto quiero decir que, frente a la tragedia y la política, la mirada se nubla, los oídos se cierran y las pasiones derrotan.

Esto parece sucederle a la Sombreriza de Uruapan, que frente a la tragedia no ha podido armar una estructura que le permita una participación ciudadana regional y estatal. No saben expresarnos si son una agrupación política o solo un movimiento social. Tenerlos distraídos parece haber sido el objetivo del gobierno federal y estatal, al otorgarles apoyos obligados a su municipio con un Plan Michoacán que ya está siendo rebasado por la delincuencia.

Ante la falta de una estructura formal, jurídica y política, el Movimiento del Sombrero no podrá ser una opción electoral, y entonces se convertirá en un factor de división ciudadana que llevará a ganar nuevamente a Morena en las elecciones del 2027.

Evitarlo implica un trabajo de organización con un grupo multidisciplinario que arrastre el lápiz y esté llevando acciones inmediatas con una base ciudadana en Uruapan y el resto del estado. Y si eso no está sucediendo ahora, el Movimiento del Sombrero está dejando de ser una oferta política social para los michoacanos, pero ellos… aún no lo saben.

¿Usted piensa que Uruapan aún podría definir las elecciones del 2027?

Usted ya tiene el veredicto.

