El vidrio, una nueva crisis

Durante los últimos 2 años todos los reflectores se los han llevado la crisis económica y la crisis de salud pero bajo esos grandes temas han sucedido muchas cosas que también te afectan y ni te has enterado.

Hay 2 materiales del mundo moderno con los cuales convives absolutamente todos los días y se nos hacen tan comunes que ya los damos por sentado y nunca nos hemos puesto a pensar la catástrofe que sería que ya no existieran. El primero es el plástico y el segundo es el vidrio.

Hoy me enfocaré en el segundo y te voy a platicar de la crisis que se ha detonado desde el año pasado y que todavía no se resuelve.

Como seguramente ya sabes, el vidrio se hace a partir de un proceso que se le realiza a unos tipos específicos de arenas. Como esta no es una columna de química no me meteré a esos detalles técnicos pero así se hace.

Es una crisis que ya se viene anunciando desde hace años pero que se aceleró con la interrupción de las cadenas de suministro creada por la pandemia. Ese tipo de arenas se usan también en la construcción, en la fabricación de televisiones, celulares y chips por lo que su demanda se disparó y nunca nadie se puso a pensar que las arenas se podrían terminar ya que tardan años en formarse por erosión natural y en pocas décadas casi nos las acabamos.

Pues ahora a esa demanda súmale los miles de millones de frascos para vacunas que se están requiriendo y el problema se hace mayúsculo. La primer industria que lo ha estado resintiendo desde el año pasado es la de las bebidas. Los refrescos, las cervezas, los destilados y los vinos de mesa se distribuyen, casi en su totalidad en envases de cristal.

La industria tequilera y mezcalera en nuestro país se encuentran muy preocupadas debido a la escasez de vidrio y las marcas artesanales han estado enfrentando un desabasto de botella desde el 2020 lo que los ha llevado a buscar alternativas distintas para envasar sus productos.

Entonces, si de por si hay poco vidrio actualmente y la gran mayoría se está usando en envases de vacunas si no se toman medidas podríamos comenzar a ver que esa escasez se transfiera a otras industrias como los parabrisas automotrices, los cristales para la construcción, los cristales para los electrónicos, etc.

¿Te imaginas un mundo sin vidrio? La verdad es todos los que estamos vivos en este momento en todo el planeta hemos convivido con este material desde que nacimos así que sería un impacto imposible de medir.

De entrada, el precio del vidrio subió un 30% en el último año tan solo por la escasez, si a esto le sumas el aumento brutal en los costos de traslado causados por la crisis de contenedores que te platiqué a principios de este es mes, el costo del vidrio está teniendo aumentos muy importantes.

Así que mientras se resuelve esa escasez prepárate porque en este 2022 todo lo que venga en envase de vidrio subirá (si es que no lo ha hecho ya) de precio lo que abona al crecimiento de la inflación.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en facebook.com/rockbrokers/