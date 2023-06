El universo “market”

La filosofía de los héroes, las heroínas y los(as) villanos(as) de las historietas y luego de sus películas es reducida al dividirlos en buenos y malos que luchan por valores o anti valores, según el bando o la perspectiva de cada uno(a).

Los seguidores de ese “universo” a veces encuentran en las historias paralelismos no gratuitos con la vida que les toca vivir y observan -apegados a ellas- que, en ocasiones, los héroes no son tan buenos y los villanos no son tan malos, aunque acaben siendo buenos y malos al fin.

El mercado de las historietas y sus películas, sin embargo, se ha visto competido ahora por los “manga” y “animes” orientales -a veces muy crudos- como alternativas para los consumidores que les muestran cosas “nuevas”.

En el universo de la política electoral sucede algo similar, porque cada franquicia -partido político- ofrece a sus héroes y heroínas al gran público votante y valora como villanos(as) a las ofertas de las otras marcas -los otros partidos políticos- aunque todos(as) dicen competir en una guerra por el bienestar común.

Las “corcholatas “ -no me resulta gratificante expresar esa palabra, pero así fueron bautizadas- son presentadas por su franquicia con tintes de heroísmo, mientras que las otras marcas los desvaloran.

Las otras marcas -las que no son Morena, ni aliados- aún no presentan a sus héroes o heroínas a la ciudadanía, y al menos en esto, es muy probable que se han retrasado y han perdido competitividad, algo que les debe calar hondo, en especial por su filosofía de competencia.

La guerra entre estos “personajes” tiene como trofeo fundamental la Presidencia de la República, que ambos bandos quieren para “hacer el bien” desde su muy particular manera de entender las cosas.

Para la franquicia Morena y aliados, sus héroes y heroínas, aunque en su inmensa mayoría tienen raíces en el pasado con otras marcas, tienen la ventaja de que han cambiado su vestimenta; mientras que las marcas de oposición siguen usando el mismo vestido, con todo lo que de malo o positivo pudiera mirarse.

Desde ese ángulo, en tanto metáfora, se puede hablar de un universo de héroes y heroínas muy “tradicional” aún no roto por una propuesta alternativa (manga/anime) en el mercado de la política-electoral.

Más allá de lo deseable o no que pudiera ser contar con una alternativa de héroes y heroínas de manga/anime en el mercado de la política electoral, que viniera a refrescarla -en especial en estos tiempos calurosos- parece que es una certeza que, por la necesidad de las cosas, pasado el tiempo, sobrevendrá, porque nada es para siempre.

Mientras eso sucede, la ciudadanía vive el universo “market” tradicional, con franquicias y marcas de raíces pasadas, con héroes y heroínas también con historia honda en otras instituciones políticas, y habilidades y poderes similares.

Habrán en el mercado, hombres que “arañarán” el triunfo, mujeres capitanas, hombres que sacarán su mazo u otros que se pondrán verdes ante la injusticia y muchos(as) otros(as).

Y como ocurre con las historietas y las películas, la realidad es que el espectador -la ciudadanía- asistirá al mercado, comprará su boleto -emitirá su voto- y participará de la función -las elecciones- para ver el desenlace -quién gana- sin que después pueda hacer gran cosa sobre las consecuencias de la historieta o la película, pues serán las grandes marcas y franquicias quienes determinarán el destino.

Y eso me parece que es una tristeza, porque la ciudadanía por lo complejo que resulta nuestro sistema político-electoral, no puede construir a sus propios héroes -a su Kalimán o su Chanoc, por ejemplo- o heroínas sin las franquicias o marcas usuales o de raíces pretéritas.

Las franquicias y las marcas tienen sus reglas, sus políticas, sus modos de hacer las cosas y no facilitan que el consumidor participe de manera más activa en sus diseños, ya que ellos -las marcas- son quienes deciden qué héroe o heroína son creados, re-editados, llevados a una nueva historieta y pueda tener relevancia en el mercado.

Incluso, esas mismas franquicias y marcas deciden quiénes pueden ser considerados héroes o heroínas de apoyo o secundarios, como ocurre en la política electoral, cuando se deciden candidaturas a cargos de elección popular e instalan en ellas a personas de poco lustre y que poco o nada aportan a la historieta o película.

Las franquicias y las marcas deberían aprender y buscar atender a sus consumidores, brindarles la oportunidad de ser, no de verles tan instrumentalmente, y de esa manera, los partidos políticos también deberían reconocer y asumir el riesgo de impulsar liderazgos reales con fundamento en una democracia interna solida que comprenda: la designación democrática de personas para competir por cargos públicos, una justicia intra-partidaria fuerte, elección democrática de dirigencias, alternancia en los cargos de los institutos políticos, transparencia y acceso a la información partidaria, impulso de las minorías y reforzar la protección de derechos políticos en el ámbito partidario.

Partidos políticos poco democráticos en su vida interna, solo propenden a una democracia general de élites.

Así, emulando a un héroe muy conocido, hay que finalizar este columna con la frase de que no queda otra que: ¡A luchar por la justicia!

RYE