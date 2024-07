El tiempo soñado de vacaciones

Un tiempo diferente. Nos hace soñar tanto. Hay que vivir experiencias creativas. Dejar el celular, consumo, pereza y ocio.

Vista panorámica

El mexicano verdadero se preocupa por el Bien Común de México porque ama a su patria. El bien se construye con la verdad no con la mentira, con la recta conciencia del bien moral no con la maldad, la imposición arbitraria, perversa y facciosa.

En vacaciones debemos desarrollar la dimensión creativa de los chicos en todas las formas de arte, su cultivo enriquece la personalidad y la eleva a las alturas de la creación artística: poesía, música y las siete artes que cultivaban los griegos, incluyendo las artes plásticas como la escultura, la pintura. Las artes llevan a expresiones sublimes del espíritu. Ahora se añade el diseño artístico, el cine.

El deporte, practicarlo, las olimpiadas, saber estar en los espectáculos de altísima perfección, maravillosos, sublimes, de medallas de oro, apartando la vista de los matalotes que van a los juegos olímpicos a hacer el ridículo y a servir de carne de cañón, si se imaginan quiénes no nos digan, por favor.

Estamos en una ola gigantesca, planetaria, la Cuarta Teoría Política, 4T. Se trata de borrar las grandes conquistas de la modernidad, del concepto de individuo y sus conquistas democráticas, sociales, filosóficas, religiosas.

¿Se trata de cambiar la verdad por otros datos que agitan la mente de algún líder trastocado? Hay valores que son universales e inmutables. Se consideraban más antes absolutos, eternos como Dios. Estos valores no pueden cambiar porque están basados en el dasein del ser humano y su universo, y su verdad, su naturaleza.

Cuando esta ola se forma y amenaza arrastrarlo todo más que un tsunami localizado y pasajero llegan las vacaciones el tiempo que guardamos todos desde el primer día de clase como algo soñado.

Hay en los estudiantes una sensación de gran libertad como si se liberaran de muchas ataduras y limitaciones que hacen su vida pesada, con muchas limitaciones.

Dormir, jugar, realizar otras actividades que les gustan, fascinan a los chicos y los hacen vivir con euforia los primeros días.

Hay una concepción falsa del descanso que debe superarse: el desorden total en el tiempo, el libertinaje que no llevan a ninguna parte sino al caos estéril que deforma y pervierte las vacaciones. Finalmente las convierte en algo tedioso.

No todo puede ser desvelarse y levantarse al mediodía, comer en el desorden y a todas horas, estar echados clavados al celular o a la televisión, en la ociosidad. Las vacaciones no consisten en no hacer nada, no tener ninguna actividad, estar en la más completa pasividad, en la ausencia total de esfuerzo del cuerpo o del espíritu. No consisten en la total falta de una tarea, de un servicio. De hecho, en la total ociosidad si generamos que hacer, prepararnos de comer y limpiar los platos y poner todo en orden después de las comidas, tender la cama, poner en orden nuestro cuarto y otros rincones de la casa. Es tiempo de resolver problemas que esperaban, las reparaciones y adaptaciones de la casa.

Ella actividades que no se pueden hacer un tiempo de clases, que esperaban en tiempo de prisas y ajetreo, como reparaciones, adaptaciones, adaptaciones de la casa.

Las vacaciones no deben pasarse en el desorden total, necesitan ordenarse y orientarse hacia otras metas. Hay dimensiones muy ricas de la persona que hay que trabajar, profundizar, embellecer, enriquecer. Esto trae los gozos más grandes.

Hay actividades que no alcanzan un tiempo cuando hay clases: los pasatiempos, actividades que nos gustan, que nos forman y que no alcanzan un lugar un tiempo de clases, son los pasatiempos y actividades secundarias que nos apasiona. Ella entrando en el arte, las manualidades y todas las actividades culturales, la música, las artes plásticas, actividades complementarias, el cultivo de las dotes y habilidades que completan nuestra formación personal.

La luz de lo alto

La vida de los chicos en la escuela es muy light, no es muy exigente ni fatigosa, con un poco de descanso les basta. Es demasiado tiempo de vacaciones, algunos chicos trabajan, otros se emprenden otros a aprendizajes que les dan un complemento precioso en su formación.

Las vacaciones son un tiempo para mejorar la vida de la persona de los estudiantes y de la familia.

La personalidad de los chicos tienen una riqueza muy amplia que no se reduce a la actividad escolar para formar su cerebro, almacenando conocimientos que a eso se reduce la formación escolar muchas vece..

La formación que ofrecen escuela es muy intelectual, prácticamente se reduce a la transmisión de conocimientos. Las vacaciones es un momento privilegiado que debe aprovecharse para su formación integral: en el conocimiento, la libertad, las habilidades del cuerpo, el arte en sus siete formas de expresión.

Somos privilegiados en Michoacán, tenemos paisajes de encanto que han destruido los talamontes y devastadores ecológicos. Hay que salir al campo y la montaña y disfrutar una naturaleza generosa y bella.

Hay que reforestar, es una vergüenza como tenemos nuestras colinas y montes. Debemos aprovechar estas lluvias milagrosas, quizá las últimas para recuperar los árboles.

Las vacaciones son un tiempo maravilloso en un país maravilloso. Somos afortunados.

rmr