El tagline de una marca

Seguramente conoces estos lemas o slogans: “Just do it” y “Think Different”. El primero es de la marca Nike y el segundo, de la marca Apple (que, por cierto, ya no se usa).

Estas breves frases de 3 a ocho palabras resumen la manera en que la marca ve la vida y suelen ser algo a lo que recurren las marcas de éxito para condensar su filosofía en una pequeña sentencia, que contribuye a grabar mejor en nuestra mente lo que nos quieren comunicar.

¿Qué propuesta tienes tú como marca personal? ¿O qué propuesta tiene el producto o servicio que vendes? Te pongo un ejemplo: mi empresa se llama “Esfera” y mi tagline es: Comunicación Estratégica.

Entonces, ¿puedes identificar qué ofrezco en servicios? Efectivamente, la propuesta que te hago es que te brindaré servicios de comunicación estratégica.

La visión que yo tengo “de la comunicación” (o sea, de mi mundo), es que la comunicación es más efectiva entre más estratégica sea; entre más profesional y pensada se haga.

Desde luego, esto me lleva a comentarles que un lema no es una simple frase. Si está conectado al ADN de la marca, puede durar muchos años, lo mismo que un buen logo.

Por último, a mí también me gusta decir que un tagline, slogan o como tú le quieras llamar, es una promesa de marca. ¿Recuerdas el: “Si no llegamos en 30 mins, es gratis”? Domino’s Pizza se hizo poderosa con ese tagline; pero la clave siempre fue cumplir la promesa.

Si logras que tu marca tenga un buen tagline y, además, lo cumples, serás invencible en tu categoría; te lo garantizo.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

