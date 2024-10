El solitario Poder Judicial Federal

La reforma al Poder Judicial ha generado un descontento general en su base trabajadora que se ha manifestado en un paro de labores por casi un mes, lo cual parece no importarle al Poder Ejecutivo y al Legislativo, ya que se trata de una protesta que no se siente y tampoco ha llegado a la ciudadanía, por el contrario, están siendo señalados como personas improductivas que gozan de privilegios que no quieren perderlos.

A diferencia del Poder Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial está integrado por personal especializado para el desempeño de sus labores, con horarios extenuantes de trabajo y con la altísima responsabilidad de hacer valer la Constitución por encima de caprichos políticos y gubernamentales. Los Jueces, Magistrados o Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta ahora no están sujetos a relevo por proceso electoral, porque de ser así los principales perjudicados son los ciudadanos, ya que tendrán un Poder Judicial en constante curva de aprendizaje, prueba y error, donde el mayor beneficiado es el gobierno ya que no tendrá un verdadero contrapeso para detenerlo en sus actos contrarios a la Constitución en perjuicio del ciudadano.

¿Un Poder Judicial Federal aislado?

Aislado y abandonado por los Poderes Judiciales locales, quienes ya se encuentran negociando con los gobiernos estatales las condiciones laborales, indemnizaciones, jubilaciones y todo lo que les perjudica, es decir, viendo por sus intereses han consentido una reforma que está por alcanzarlos.

Además vemos un Poder Judicial Federal sin liderazgo, sin una misma línea de comunicación, y que no se encuentra en la agenda de la nueva Presidenta de México, quien que de paso no quiere dialogar con ellos, porque la reforma ya se aprobó y no piensa dar marcha atrás.

Para entenderlo mejor

Los trabajadores del Poder Judicial Federal deben aceptar que se encuentran aislados, que no han sabido evolucionar su protesta, y que la reforma ya fue aprobada y publicada. Que la discusión sobre su legalidad llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a un Poder Ejecutivo y Legislativo que paradójicamente la implementará por encima de la ley.

Tienen que hacer valer el Estado de Derecho con el ejemplo, abriendo los tribunales, poniéndose a trabajar, dejando en manos de las instancias correspondientes las impugnaciones hasta ahora presentadas, y dejar constancia nacional e internacional, que nuestro país está por perder el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

¿Considera que un Poder Ejecutivo y Legislativo que no respeta a la ley para imponer su ley, es una buena señar para los siguientes seis años de gobierno?

Usted ya tiene el veredicto

RYE