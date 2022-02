El Registro Federal de Electores y revocación de mandato

Uno de los requisitos de todo proceso electoral es contar con la lista de invitados a la fiesta democrática; ello implica actualizar el instrumento de identificación, que es la credencial para votar con fotografía.

En un proceso de participación ciudadana, como es la consulta de revocación de mandato, no podía faltar ese eslabón fundamental; por ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó, el pasado 26 de enero, los plazos para la actualización del padrón electoral, con motivo del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024.

La campaña de actualización del padrón electoral es del 5 al 15 de febrero de 2022; ello significa que las solicitudes de inscripción, corrección de datos, actualización por pérdida de vigencia vencen el 15 de febrero para efectos exclusivos de la revocación de mandato.

Lo anterior tiene diversos efectos; en primer lugar, en dicho periodo existe la posibilidad de la solicitud de trámite anticipado de inscripción quienes cumplan los 18 años desde el 5 de febrero hasta el día de la jornada de revocación de mandato, que es el 10 de abril.

Pero además, quienes tengan una credencial para votar con vencimiento en 2021 y que debió darse de baja el 1 de enero de este año, no deben preocuparse por acudir a hacer su trámite, porque el pasado 17 de enero el Consejo General del INE acordó que dichas credenciales pueden ser utilizadas en la jornada de revocación de mandato, por lo que serán excluidos del padrón y la Lista Nominal de Electores el 11 de abril próximo.

Por otro lado, quienes extraviaron su credencial para votar, o bien, se las robaron o tiene deterioro grave, tienen la oportunidad de realizar el trámite hasta el 17 de febrero con efectos para la revocación de mandato.

De manera que todas las credenciales solicitadas a más tardar el 15 o 17 de febrero por las causas señaladas antes, deberán de pasar por ellas a más tardar el 2 de marzo, con efectos para la revocación de mandato.

Quizá quienes me leen se habrán dado cuenta de que he insistido en la frase terminal de “para efectos de la revocación de mandato”; ello ha sido así porque todos los trámites continuarán en los módulos del INE luego de las fechas señaladas, pero no podrán utilizarlas en la jornada de revocación de mandato.

Para dar certeza a la ciudadanía, se les va a notificar dicha situación, de manera que después de los plazos descritos, y hasta el día 10 de abril, todos los trámites que realice la ciudadanía con respecto a su credencial para votar, incluyendo la recepción de dicha credencial, deberán suscribir un formato para hacer constar que se les notificó que sus datos no serán incluidos en la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía a utilizarse para la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato, que tendrá verificativo el 10 de abril de 2022, y en consecuencia, no podrá participar.

En otras palabras, quienes deseen hacer un trámite de solicitud después del 15 de febrero o recibir su credencial después del 2 de marzo deberán ponderar si les es necesaria más su credencial como identificación que como medio para participar en un proceso consultivo.

Pero además está la posibilidad de sufragar desde el extranjero, que en el caso particular de Michoacán es significativo por la amplia diáspora de michoacanos en los Estados Unidos y otros países del mundo; por lo que los 48,494 ciudadanas y ciudadanos que ya activaron su credencial para votar desde el extranjero, deberán solicitar su inscripción a la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero, ingresando a www.votoextranjero.mx del 5 al 25 de febrero de 2022, para poder participar en la jornada de revocación de mandato.

Si su solicitud es procedente, a más tardar el 26 de marzo de 2022 recibirán en el correo electrónico que proporcionaron al momento de registrarse, su nombre de usuario y las instrucciones para que puedan acceder al sistema de voto electrónico desde el extranjero.

De manera que podrán emitir el voto electrónico a partir de las 20:00 horas del 1 de abril y hasta las 18:00 horas del 10 de abril, tiempo del Centro de México.

La Lista Nominal de Electores es un listado vivo que todos los días tiene modificaciones porque la ciudadanía tiene cambios de su condición; no es estático, es sumamente dinámico, por lo que el INE tiene que disponer todas las estrategias para garantizar sus derechos y sólo limitarlos cuando sea una necesidad operativa imperiosa.

Los 41 módulos de atención ciudadana operados por el personal del INE en Michoacán realizan su mejor esfuerzo para atender la necesidad doble de disponer de un medio de identificación y de contar con un medio de participación en eventos como el que viviremos el 10 de abril próximo.

Al 31 de enero de 2022 en Michoacán se cuenta con 3,528,779 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores que podrán participar en la casilla que les corresponda el 10 de abril próximo. De este conjunto, 1,838,914 son hombres y 1,689,865 son mujeres.

Además, cabe subrayar que mientras en los datos nacionales el 12.29% de los inscritos en dicha Lista Nominal de Electores tienen 65 o más años; en Michoacán hay un proceso de envejecimiento mayor que esa media nacional, con el 14.15%.

Aun cuando dichos datos serán cercanos a la Lista Nominal de Electores definitiva que será utilizada en las casillas el 10 de abril, no será hasta que concluya el 2 de marzo cuando sabremos el dato final, que por cierto servirá para poder calcular el 40% de la votación que hará vinculante a la revocación de mandato, como mínimo de participación requerida.

Mientras eso sucede, los partidos políticos nacionales podrán revisar la Lista Nominal de Electores con corte al 31 de enero y lo podrán hacer en el periodo del 15 al 25 de febrero.

En suma, el Registro Federal de Electores es un eslabón indispensable en la organización de la revocación de mandato, que además permite los trabajos certeros de ubicación e integración de casillas, así como la dotación precisa de las papeletas de dicho ejercicio de participación ciudadana.

