El presupuesto: la piedra angular del gobierno

Hace un año, en Michoacán se hablaba de un boquete financiero de más de 50 mil millones de pesos; no había dinero para pagar la nómina de los maestros del estado —casi 30 mil docentes no habían cobrado más de una quincena en septiembre de 2022—; el salario de los trabajadores del gobierno, del Congreso del Estado y del Poder Judicial no estaba al corriente porque las cuentas no cuadraban.

Aunado a ello, Los bloqueos a las vías del tren eran permanentes y las pérdidas millonarias, sin duda, reinaba la incertidumbre en toda la geografía estatal.

Hoy, vemos que las cosas están cambiando, no se le debe ni una quincena a los docentes y menos a los servidores públicos; con las vías libres del tren nuestro estado ha recuperado la confianza de inversionistas; muestra de ello es el crecimiento del 6.3% en las actividades industriales entre enero y julio de 2022 que dio a conocer el INEGI, el mas alto de los últimos años.

Las finanzas públicas del estado parece que se estabilizan y, por primera vez después de varios gobiernos, se llega al cierre de año sin presiones de dinero. En este escenario, el pasado lunes 21 de noviembre el Gobernador del Estado envío al Congreso local del Paquete Fiscal Estatal 2023 que será del orden de 91 mil 163.9 millones de pesos; 9 mil 617 millones más que este año.

El gobernador destacó que será un presupuesto municipalista que prioriza la inversión en seguridad, infraestructura y desarrollo. Se prevé que el próximo año les llegué 19% más de presupuesto a los municipios a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), que busca fortalecer a las policías locales, y del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, que se utiliza para la construcción, ampliación, rehabilitación y/o conclusión de obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, espacios públicos, alumbrado, pavimentación entre otras obras de infraestructura.

Un dato a destacar es el incremento de los recursos para infraestructura y obra pública: en 2023, se destinarán 767 millones de pesos más que este año para estos rubros, aun aumento del 84.7% en términos absolutos.

No habrá alza de impuestos ni contratación de más deuda, pero el estado quiere ser más eficiente en la recaudación; de allí la trascendencia de la reforma que busca sistematizar el cobro de impuestos y reducir la evasión fiscal, sin duda, las plataformas tecnológicas y el gobierno digital serán una alternativa para tener un acercamiento permanente con los ciudadanos.

Qué bueno que se quiere poner orden en las finanzas estatales porque la falta de recursos ha sido una piedra en el camino de los últimos gobiernos, esperamos que la tecnología para mejorar el control tributario y la eficiencia del gasto, de verdad sea la punta de lanza que dé sostenibilidad a las finanzas públicas de la entidad porque el reto es mayúsculo para cumplir todas las promesas que ha hecho este gobierno.

