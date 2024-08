El Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el débil Judicial

El Poder Ejecutivo en conjunto con el Poder Legislativo, han llevado toda una estrategia política, legislativa y mediática, para reformar al Poder Judicial. Una reforma que va siendo socializada de manera política a la población, es decir informando lo que les conviene y desinformando también lo que les conviene. Es así como nos encontramos ante una sociedad mal informada que siente odio por la labor jurisdiccional de Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante la sociedad, la reforma es impulsada por el odio, no por la necesidad de fortalecer al Poder Judicial, y es por eso que no les importa a los promotores de la misma desdeñar al personal que integra dicho poder y su labor, que no es otra cosa que la impartición de justicia, el pilar de la certeza jurídica en nuestro país, lo cual no entiende el grueso de la población. Mientras tanto, el Poder Judicial vive momentos críticos, históricos, llenos de odio y desprecio por personas y políticos que no saben, no entienden o no les conviene su labor.

Nuestra Constitución Federal creó al Poder Judicial, confiriéndole la defensa del orden constitucional, principalmente, mediante el juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, para ser así un promotor permanente en el equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Sin embargo esa defensa al orden constitucional es embestida por la reforma, y en ese choque político se ha revelado que tenemos un Poder Judicial técnico, pero debilitado, desesperado y asfixiado por las intenciones políticas del Poder Ejecutivo y Legislativo. Tenemos un Poder Judicial desorganizado, que no sabe comunicar lo que hace, y como lo hace, que no tiene un liderazgo que inspire socialmente y defienda los derechos de sus trabajadores, la división de poderes y el Estado de Derecho.

En la inercia se encuentran sus trabajadores organizándose como pueden, los Jueces y Magistrados haciendo lo propio, mientras que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos callados, otros prefieren pasar desapercibidos y los que hablan no saben comunicar lo que está ocurriendo.

Los mexicanos observan lo que ocurren, pero no se dan cuenta que están por dejar de ser espectadores y convertirse en víctimas, ya que recibirán una impartición de una justicia política y deficiente, una justicia de ficción que pondrá en juego su libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

Para entenderlo mejor:

¿Usted, a quien cree que le beneficia tener un Poder Judicial a la carta, sin trabajadores con carrera judicial, conformado por Jueces, Magistrados y Ministros supeditados y con miedo al Poder Ejecutivo y Legislativo?

Usted ya tiene el veredicto.

SHA