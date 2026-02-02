El poder del gancho en las historias

A todas y todos los que nos dedicamos a las ventas usando la comunicación o el neuromarketing, nos interesa saber cómo lograr que nuestra marca, bien, producto o servicio se viralice.

Viralizar sí es una manera en la que se pueden mejorar las ventas, y eso lo sabemos, de ahí que sea relevante hacer viral nuestros mensajes de venta.

Una manera de hacer viral nuestro mensaje es, logrando que una persona especial lo promueva, y para ello, se puede usar la ley de los especiales, que indica que una persona especial puede iniciar una epidemia social. Lo único que se requiere, es dar con esa persona especial.

Otra de las formas en la que podemos viralizar nuestro objetivo de venta, es con el uso de un “gancho”, y aquí sucede algo demasiado paradójico: muchas personas de la comunicación, el marketing o las ventas, creen que para causar impacto en los demás, la clave está en la calidad de las ideas que usemos, pero esto no es verdad.

En realidad, basta con llegar al punto clave y eso se puede lograr con pequeños retoques al mismo mensaje. Les pongo dos ejemplos que he podido estudiar:

1. En uno de los programas de Plaza Sésamo, se colocaron los Muppets detrás de la palabra HUG (abrazo), para atrapar la atención de las y los espectadores. Este gancho se utilizó después de testear el episodio y descubrir que faltaba algo para atrapar la atención y lograr comprensión de la lección.

2. En el programa Las pistas de Blue, se decidió hacer que el personaje principal (Steve), esperara un poco más de tiempo cuando hacía una pregunta, porque eso provocaba que las y los espectadores se implicaran y respondieran intentando ayudar con la lección.

¿Por qué pongo dos ejemplos de programas infantiles? Porque han sido esquemas especiales en donde se ha estudiado de manera científica el comportamiento humano y se ha descubierto como “un gancho” puede hacer una conexión entre el emisor-receptor-emisor del mensaje y volver viral el mismo.

La conclusión de esta regla para viralizar las ideas, es que “el gancho” debe resultar memorable e incitarnos a actuar.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas y verás que la abundancia llegará a ti.

*El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios, es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España

