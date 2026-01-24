En el marco del Día Internacional de la Educación, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mexicanos Primero Michoacán reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en nuestro estado. Este año, bajo el lema "El Poder de la Juventud en la Cocreación de la Educación", la UNESCO nos invita a reconocer a las y los jóvenes no solo como beneficiarios de la educación, sino como agentes de cambio y cocreadores del futuro educativo que necesitamos.

Michoacán enfrenta una realidad educativa compleja. El sistema educativo michoacano cerró 2025 con un panorama alarmante: miles de estudiantes vieron vulnerado su derecho a aprender debido a cierres escolares provocados por la violencia del crimen organizado, paros magisteriales prolongados y una infraestructura educativa deficiente.

Las brechas educativas en Michoacán se superponen y magnifican entre sí, formando una pirámide de desigualdades:

Base de la pirámide: Brecha de acceso y cobertura

Michoacán presenta profundas desigualdades en cobertura educativa. Mientras Morelia registra el menor rezago educativo del estado (14%), municipios de las zonas rurales y la región costera enfrentan índices alarmantes. La escolaridad promedio en Michoacán es de 9.0 años, pero esta cifra oculta profundas brechas entre zonas urbanas y rurales.

Segundo nivel: Brecha de infraestructura y condiciones dignas

Aunque el gobierno estatal anunció 1,900 obras educativas con una inversión de 2,000 millones de pesos en cuatro años, los 590 millones destinados a infraestructura para 12,000 planteles representan menos de 50,000 pesos por escuela, cantidad insuficiente para atender las carencias estructurales.

Tercer nivel: Brecha digital y tecnológica

La pandemia evidenció la profunda desigualdad en el acceso a tecnologías digitales. Muchos estudiantes, especialmente en zonas rurales, carecen de dispositivos electrónicos y conectividad a internet. La digitalización sin estrategias de inclusión se convierte en un nuevo factor de desigualdad educativa, excluyendo precisamente a quienes más necesitan acceso al sistema: familias en situación de vulnerabilidad económica, comunidades rurales y pueblos indígenas.

Cuarto nivel: Brecha de aprendizajes

El sistema educativo michoacano no cuenta con herramientas para medir los aprendizajes reales de los estudiantes. Michoacán históricamente se ubica en los últimos lugares nacionales en disciplinas clave de educación primaria y secundaria, como comprensión lectora y matemáticas.

Cúspide de la pirámide: Brecha de seguridad y violencia

La cifra más devastadora: durante el ciclo escolar 2024-2025, al menos 120 menores de edad fueron asesinados en Michoacán. Michoacán fue uno de los estados más afectados por cierres escolares relacionados con hechos de violencia, afectando al menos 20 municipios con suspensión de clases, falta de docentes y condiciones de inseguridad.

Los Jóvenes como Agentes de Cambio

Las y los jóvenes menores de 30 años son motor del desarrollo sostenible, la innovación y la transformación social. Sin embargo, siguen viéndose desproporcionadamente afectados por la pobreza, la desigualdad y el acceso limitado a una educación de calidad.

Es esencial involucrar de manera significativa a estudiantes y jóvenes en la creación de la educación que desean, especialmente en un momento de transformación radical inducida por la revolución tecnológica. Las políticas educativas deben diseñarse con los jóvenes, no solo para ellos.

Desde Mexicanos Primero Michoacán hacemos un llamado urgente a las autoridades educativas estatales y federales, a la comunidad educativa y a la sociedad en general para:

1. Garantizar el derecho a estar, aprender y participar: Implementar políticas integrales que aseguren que todas las niñas, niños y jóvenes de Michoacán tengan acceso a una educación de calidad, permanezcan en la escuela, desarrollen aprendizajes significativos y participen activamente en su proceso educativo.

2. Involucrar a la juventud en la toma de decisiones educativas: Crear mecanismos reales y efectivos de participación estudiantil en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas a nivel estatal y municipal, reconociendo a las y los jóvenes como cocreadores legítimos del futuro educativo.

3. Cerrar la brecha digital con equidad: Desarrollar un programa integral de conectividad educativa que contemple dotación de dispositivos, centros comunitarios digitales, tarifas preferenciales de internet, formación en competencias digitales y contenidos educativos adaptados, priorizando a estudiantes en situación de vulnerabilidad y comunidades rurales.

4. Recuperar la evaluación educativa: Restablecer un sistema robusto, transparente e independiente de evaluación de aprendizajes que permita conocer el estado real de la educación en Michoacán y tomar decisiones basadas en evidencia para mejorar la calidad educativa.

5. Priorizar la formación docente: Incrementar significativamente la inversión en formación continua, actualización profesional y acompañamiento pedagógico para docentes, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI, incluyendo el uso ético y responsable de la inteligencia artificial.

6. Garantizar infraestructura digna y segura: Asegurar que todas las escuelas cuenten con servicios básicos completos (agua, luz, sanitarios dignos, internet), espacios adecuados para el aprendizaje y condiciones de seguridad que protejan la integridad física y emocional de estudiantes y docentes.

7. Atender las desigualdades territoriales: Implementar políticas educativas diferenciadas que reconozcan las particularidades de cada región y municipio, destinando recursos adicionales a las zonas más marginadas para cerrar las brechas entre áreas urbanas y rurales, priorizando la región costera y municipios con mayor rezago educativo.

8. Articular becas con trayectorias de aprendizaje: Transformar los programas de becas en instrumentos integrales que vinculen el apoyo económico con tutorías académicas, acompañamiento psicopedagógico, seguimiento del desempeño y evaluación de impacto en permanencia, conclusión de estudios y trayectorias educativas exitosas.

9. Construir entornos escolares seguros: Desarrollar e implementar protocolos efectivos de seguridad escolar, programas de prevención de violencia, atención al acoso escolar, promoción de la convivencia pacífica y coordinación con autoridades de seguridad pública para proteger a la comunidad educativa de la violencia del crimen organizado.

10. Garantizar transparencia y rendición de cuentas: Publicar de manera oportuna, accesible y completa información sobre el uso de recursos educativos, avances en metas e indicadores, resultados de evaluaciones y acciones implementadas, estableciendo mecanismos de participación ciudadana y contraloría social que permitan el seguimiento y la exigibilidad del derecho a la educación.

La educación es un derecho humano fundamental, un bien público y una responsabilidad colectiva. En este Día Internacional de la Educación 2026, reafirmamos que las y los jóvenes deben ocupar un lugar en la mesa de toma de decisiones, no solo como beneficiarios, sino como socios de pleno derecho. Su voz, su creatividad y su visión son esenciales para construir el sistema educativo que Michoacán necesita y merece.

Es hora de transformar la educación. Es hora de cerrar las brechas. Es hora de garantizar que cada niña, niño y joven en Michoacán pueda estar, aprender y participar en condiciones de dignidad, equidad y excelencia.

