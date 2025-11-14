El Plan de Justicia P’urhépecha: una política pública que exige perspectiva de género

El Plan de Justicia del Pueblo Purépecha es un programa integral, resultado de asambleas comunitarias, que busca garantizar los derechos colectivos y el bienestar integral de las comunidades purépechas de Michoacán.

Es necesario señalar que, existe una relación entre la perspectiva de género y el plan de justicia purépecha, pues ambas residen en la necesidad de que el plan de justicia aborde todas las problemáticas que enfrentan los pueblos y comunidades originarios, además, debe integrar la perspectiva de género para garantizar que sus beneficios y acciones lleguen a todas las personas de la comunidad.

Sabemos bien que, el acceso a la justicia para las mujeres indígenas ha sido a lo largo de los años una problemática estructural, sin embargo, ahora con el énfasis de abordar el tema de género, esto ha ido cambiando; es así que, el plan de justicia, debe abordar obstáculos específicos que enfrentan las mujeres purépechas para acceder a la justicia de forma digna.

Por ello es que el plan de justicia purépecha, a través de la perspectiva de género exige, mayor participación igualitaria de mujeres en asamblea, consejos y cargos comunitarios, revisión de usos y costumbres, para eliminar las brechas discriminatorias, y garantizar que las normas internas no vulneren derechos humanos.

También es importante señalar que este plan de justicia alcanza al sector educativo, como lo es, impulsar infraestructura y programas educativos en las regiones más alejadas, y de extrema pobreza, es decir, acercar los medios, las herramientas, el trasporte a las niñas y niños que por derecho tienen que asistir a la escuela. El plan de justicia juega un papel importante; a través de becas especificas para niñas y jóvenes purépechas, materiales educativos en lengua purépecha que visibilice a las mujeres, y acciones para reducir abandono escolar por embarazo adolescente o trabajo doméstico.

El Gobierno de Michoacán es un actor central en el diseño, coordinación y ejecución del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha, una estrategia estatal y federal destinada a reparar rezagos históricos, fortalecer la autonomía indígena y garantizar el bienestar integral de las comunidades P’urhépecha.

Este Plan representa un compromiso político y jurídico para reconocer los derechos colectivos indígenas, atender demandas históricas y garantizar la igualdad sustantiva, especialmente para mujeres, niñas y jóvenes.

Es así que, diversas instituciones de gobierno: federales, estatales, municipales y comunales participan en este plan de justicia; principalmente la Secretaría de Gobierno, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría del Bienestar, Secretaría de Cultura, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, esta última como encargada de supervisar, revisar y vigilar que las autoridades estatales, municipales y comunitarias no vulneren derechos humanos

