EL ORDEN CÓSMICO Y HUMANO primer

Dr. Mateo Calvillo Paz

No podemos olvidar ni un momento que el Creador hizo el cosmos, un orden perfecto y dio leyes a la humanidad.

Vista panorámica

El mundo que anhelamos todos se da en el orden establecido por el Creador. Llegamos a la meta de vida digna y feliz respetando el orden establecido, cumpliendo las leyes.

Las autoridades no actúan conforme a la ley. El partido MORENA protege a Adán Augusto, no por aplicarle la ley sino por protegerlo porque es del oficialismo. Lo protege en sus pleitos y decide conforme a intereses partidistas y no conforme a la Constitución. Ellos pretenden aplicar la ley, así lo afirman.

Donald Trump no promueve el orden establecido para todos los países, no busca el Bien Común de todos los ciudadanos de Estados Unidos, (que no son América) y menos los de todas las personas que pueblan el planeta.

Amenaza con invadir México con ejército para combatir a los narcos de México, ignora al crimen organizado de su país.

Las redadas de inmigrantes, Donald Trump, que en su conducta personal con frecuencia va al margen de la ley o contra la ley, disfrazando y ocultando a sus agentes como en las redadas de indocumentados.

Anuncian los miembros del gobierno mexicano que van a hacer otra Reforma constitucional, la reforma electoral. La democracia tiembla, en realidad, la Reforma está resuelta sin legislar porque el Legislativo no hace la tarea, no legisla, de antemano están aprobadas las propuestas del Ejecutivo. El resultado será “todo un éxito” sólo en la narrativa oficial.

Rescatan a Pemex, le consiguen dinero. A partir del 2027 será autónoma y producirá todo el petróleo y gasolina de México (¡!) . Será efectivo como la refinería de Dos Bocas.

Hacía 73 años que no llovía en la CDMX como llovió el 10 de agosto. Se inundó la ciudad tanto tanto que el AICM no pudo atender los vuelos.

La violencia sigue asesinando y desapareciendo a los mexicanos. Padres de familia afirman que en todas partes hay muchos desaparecidos. Los familiares esperan, sabe Dios si en vano. La búsqueda en las oficinas no tiene seriedad, los familiares de los desaparecidos y asesinados sienten que las oficinas no dan resultados.

Todos los días hay muchos hermanos que mueren asesinados, que desaparecen, hay masacres y ataques por todas partes y los gobernantes no hacen frente al problema, no atienden al mandato de la Constitución, artículo 1 . Hay otros proyectos pendientes de orden político, de poder y este problema de seguridad deberá esperar a recibir la atención necesaria.

La luz de lo alto

Trump va contra la ley de los Estados Unidos en su afán de agarrar a los indocumentados. Más grave aún, va contra el derecho de las personas y de los pueblos. Los bienes de la tierra están destinados para todos sus pobladores. En la Biblia afirma Yahvé: “mía es toda la tierra y yo la destino a todos.”

Los poderosos del mundo sembrando el caos y destrucción violan el orden establecido por el Creador para todo el universo, van contra el Bien Común y contra los derechos de la persona humana. Es un atentado grave, una inversión de valores, una persona vale más que todos los dólares del mundo, su precio es de otro orden.

No tienen el sentido de la historia, no tiene memoria histórica. ¿Qué derecho tienen sobre estas tierras si las arrebataron por violencia a sus dueños. Es el caso de los estados del sur desde California hasta Texas que los arrebataron a México , por citar sólo un ejemplo.

La ocupación de la Banda de Gaza está contra la ley, es un crimen de lesa humanidad y un genocidio, es arbitrario y absurdo. El problema es que Trump se brinca la ley. Hace lo que quiere no tiene sentido moral, pisotea el orden del universo. el sigue el orden de su capricho que trae en su cabecita

¿Qué busca Donald Trump? ¿Cuál es el proyecto de nación o de de la humanidad que busca? ¿No se guía sólo por la soberbia la megalomanía y el capricho, visceral y no lógico, de hacer grande a “América” contra el Bien y la justicia de todos los habitantes del planeta?.

Los hombres son capaces de cometer atrocidades y devastación como la energía atómica que hicieron estallar en Hiroshima, Japón hace 80 años. La herida queda allí dolorosa, imborrable.

¿Quién nos rescatara en el planeta de esta carrera vertiginosa y poderosa a la destrucción de la humanidad? ¿Van a hacer que terminemos ardiendo en el incendio provocado por las bombas atómicas? Ya se hacen movimientos con armas nucleares que amenazan nuestra supervivencia.

La salvación de los pobres pasa por un mundo sin crímenes, sin zozobra, sin hermanos desangrados y hogares enlutados, se consigue volviendo al orden original establecido por el creador tanto hay que optar por los valores morales: la verdad, la justicia y la ley. El respeto a la persona. Hay que desenmascarar y separar a los convenencieros, que hacen lo que les interesa, su capricho es la ley que siembra el desorden y todos los crímenes.

Éste invita a la conversión, dar la espalda a los crímenes, injusticias, la opresión y desprecio del pobre, y la vida de los inocentes. Toda violación de la ley, de los valores morales lleva al sufrimiento absurdo, a la destrucción y la muerte.

RYE