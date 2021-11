El nuevo costo de la salud

Aunque para muchos la pandemia ya se acabó la realidad es que nos encontramos todavía lejos de ese punto. Estamos a mediados del Otoño y el Invierno se ve que viene fuerte. Las enfermedades respiratorias, como cada fin de año, se incrementan pero la diferencia es que ahora cada estornudo se confunde con covid y eso hace que la manera de atenderlas sea distinta. Evidentemente la pandemia generó una sobre demanda en los servicios médicos y como lo marca una de las principales leyes de la economía, a mayor demanda mayor precio.

Como todo el tema del covid nos agarró a todos desprevenidos los primeros que subieron los precios de sus servicios fueron, por supuesto, los hospitales. Había una demanda muy superior a la capacidad que tenían para atender personas y, si siempre había sido caro pagar un hospital, por la pandemia se volvió casi impagable. La gran mayoría te pedían entre 200 y 500 mil pesos para darte acceso al nosocomio casi como un voucher abierto de hotel.

Actualmente, según la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) solamente el 1.2% de los casos covid cuentan con una póliza de Gastos Médicos Mayores (GMM). De ellos el gasto promedio por atenderse fue de 507 mil pesos siendo el caso más caro, que tuvo complicaciones, con un costo de 52 millones de pesos. ¿Te imaginas que hubiese pasado con esa persona si no hubiera tenido seguro?

Obviamente, con este tipo de desembolsos era normal que los costos de los seguros de GMM fueran a subir y así ha sido. Tanto las contrataciones como las renovaciones han tenido un incremento que va desde el 15% hasta el 30% dependiendo de la aseguradora.

Este aumento tan grande no se veía en muchos años y está fundamentado principalmente en 2 cosas: la inflación que se encuentra en uno de los niveles más altos de los últimos 10 años y el covid que impactó en el costo de la atención hospitalaria.

Durante el último par de meses varios de mis clientes me han externado su sorpresa al ver cuánto aumentó el pago que deben de realizar ahora por su póliza pero la realidad es que, con el nivel de riesgo de contagio que todavía existe y el incremento en los precios de los hospitales y medicamentos sería una tontería andar por la vida sin una cobertura de GMM. Un evento de salud puede, literalmente, llevarte a la ruina si no estás preparado. Y es que el precio de los servicios médicos no solamente subió para los temas covid.

Como ya lo sabes, la inflación va ya en el 6.2% en lo que va de este 2021 pero, según algunas aseguradoras, la inflación médica ya supera el 25% lo que impacta a todo el sector salud y hace que desde los estudios de laboratorio, los medicamentos, las consultas y los servicios hospitalarios estén teniendo incrementos muy importantes en sus precios.

Estamos por cerrar el año y el 2022 todavía se desarrollará con esta inercia del covid. La incertidumbre económica que persiste debe servirte como una reflexión para que elimines, en la mayor medida posible, esa incertidumbre de tus finanzas personales. De verdad, contrata un seguro de GMM ya que el resultado de atenderte en una institución pública a un hospital privado puede ser muy distinta pero también el impacto a tu economía.

Los seguros de GMM han subido de precio, si, pero siempre te saldrá mucho más caro no tenerlo.

