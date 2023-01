¡El mejor país… de su mente!

El viernes pasado, 27 de enero Morelia recibió un visitante importante en el Centro de Convenciones. El motivo fue el Banco del bienestar, de importancia fundamental para distribuir las “ayudas”, a los pobres, para devolver un poco de dinero de los impuestos a los pobres.

Un salón inmenso pletórico de trabajadores de los problemas sociales, más bien hay animación, entusiasmo. El ambiente a primera vista parece alegre.

Los organizadores trabajaron intensamente y todo estuvo preparado para la hora convenida, muestran una buena logística eficaz.

El visitante ilustre fue recibido con un griterío de euforia tal vez de aceptación, como si fueran porras de un mitin de parte de muchos trabajadores simpatizantes que se encontraban ahí, parece lógico. .

El discurso versa sobre el Banco del Bienestar, institución clave para repartir las ayudas a los necesitados: muchas construidas y de sus sales en proyecto. También informa los noticiarios y también vienen a impulsar los trabajos del IMSS, los avances que se han hecho, según el discurso oficial, y los maravillosos proyectos para prestar un servicio perfecto, fuera de comparación con Noruega y los países más destacados.

En la narrativa oficial, concretamente del orador número uno, se presentaron las “grandes realizaciones” que han realizado en este instituto de salud. Con con este éxito y el dinero repartido se acabaron los problemas y estamos en el país más feliz del mundo, ideal.

El presidente, el más grande de la historia, según el, pretende y tener poderes sorprendentes, inimaginables, , con su varita mágica crea la felicidad total y desbordante de todas las gentes en el país. el lo insinúa veladamente al ensalzar los logros de su gobierno.

Es cierto que ha habido en la historia de México, los sigue habiendo los malos -así lo ha repetido el mismo hasta el cansancio en sus declaraciones, Mañaneros-, los de antes, corruptos, neoliberales, perversos, infames, cometieron toda clase de saqueo, abusos, torpezas, crímenes, monstruos que encarnaron al vivo demonio. Pero por la grandeza moral y la presencia sabia e intachable del Tlatoani no pueden hacer daño al pueblo. Los malos están vencidos, ya no hay que temerles, ya no harán daño.

El régimen actual,-en la narrativa oficial- desborda de inteligencia, sabiduría, intención recta e impecable. Construyen obras maravillosas para todos los mexicanos, los más pobres. todo existe sólo en su narrativa.

La luz de Dios

¿Qué concepto de mexicano está detrás? El mexicano es plenamente feliz porque tiene para las tortillas y para las chelas y tiene un bienhechor que reparte dinero gratis?

¿Cómo puede ser una mente tan poderosa y derramar tantas ideas geniales, sorprendentes, perfectas que resuelven todos los problemas?

¿Qué hace falta, que va a seguir? Tal vez, hace falta un decreto de eternidad que transforme a todos los mexicanos en bienaventurados del país de la vida que Cristo inauguró y que la Iglesia construya lo largo de los siglos un construya con penas, sacrificios y mezcla de pecados.

Volviendo la realidad, enfrentando una vida difícil y dolorosa, hay que abrir los ojos y enfrentar pruebas y retos.

La vida beatífica vendrá después para quienes se levantan cada mañana, se ponen su traje de trabajo y construyen arduamente con sus brazos o su mente el mundo soñado, el Paraíso que nos enseñaron las grandes culturas mesoamericanas, el Paraíso de la resurrección de Cristo inauguró y vendrá a consumar al final de los tiempos.

El lenguaje populista: tiene como finalidad controlar a la audiencia para hacerla servir a los intereses del orador, del jefe, tlatoani, es para imponer el poder sobre la multitud .

No importan los valores trascendentes, universales, inmutables. No importa la verdad, son sofistas hacen afirmaciones falsas con apariencia de verdad y con coherencia lógica aparente pero contrarias a la realidad.

Construyen su discurso y su estrategia según su narrativa, no según un código de verdad objetiva y según los principios de la lógica humana, sistematizada por Aristóteles y los filósofos. Es verdad lo que está conforme con su narrativa.

Su lenguaje no se apega a la verdad ni busca el bien de todos los mexicanos, no presenta una estructura lógica y un proyecto de nación. Es propaganda de un proyecto de país como está en la mente del orador y para sus fines, los más importantes, las verdaderas motivaciones quedan inconfesadas, secretas.

Se impone no una filosofía de la nación, del gobierno, del bien y de la paz, sino una ideología que tiene sus estrategias y sus fines que pretenden imponer un sistema de gobierno, en el caso de izquierda, y ella se han impuesto en la Rusia de Putin, Venezuela, Nicaragua, afin al Club de Sao Paolo.

Es importante estar alerta a estos procesos que llevan a la dictadura y en la postración y sufrimiento insoportable e injusto de las dictaduras, más o menos disfrazadas.

Dios, en la Biblia, aparece como una roca inconmovible, sus mandamientos son señalamientos seguros. Hace sabios a los políticos, como Santo Tomás en Beckett, Gandhi, el general de Gaulle, etc. el líder soviético que transformó la dictadura comunista, Gorbachov era nieto de una mujer católica, ortodoxa.

Dios revela que el poder es para servir a los pobres y humildes, los poderosos deben despojarse de toda ambición. Así el hijo de Dios, que inauguró la Transformación del mundo nuevo, Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza. Se despojó de los bienes materiales, de las ambiciones de poder, para el todo era dar hasta la vida y la última gota de sangre.

