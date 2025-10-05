El largo camino hacia la rectoría educativa

Para comprender la potencia y pertinencia del concepto de “rectoría de la educación”, es fundamental rastrear su doble raíz etimológica y constitucional. El término “rectoría” proviene del latín y posee una polisemia rica que ilumina sus distintas dimensiones:

Por un lado, del latín regere (regir, gobernar, dirigir), que implica la capacidad de conducción, gobierno y dirección efectiva. Un rector es quien tiene la autoridad y la capacidad real de gobernar, de establecer el rumbo y asegurar que se cumpla. En este sentido, la rectoría implica liderazgo activo, toma de decisiones efectivas y capacidad de implementación.

Por otro lado, del latín rectus (recto, correcto, justo), del cual deriva rectorem (el que guía por el camino recto, el que corrige). Esta raíz añade una dimensión moral y ética al concepto: el rector no solo dirige, sino que debe hacerlo con rectitud, con apego a principios, con justicia. La rectoría, desde esta perspectiva, implica no solo poder sino responsabilidad; no solo autoridad sino legitimidad.

Esta doble etimología resulta fundamental para comprender qué implica verdaderamente ejercer la rectoría de la educación: significa tanto la capacidad efectiva de gobernar el sistema educativo (regere) como la obligación de hacerlo con rectitud, eficacia, eficiencia y legitimidad (rectorem).

La inspiración directa para acuñar el término “rectoría de la educación” provino del artículo 25 constitucional, que establece desde 1983: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable”. Este precepto surgió en el contexto de la nacionalización bancaria y buscaba reafirmar la capacidad rectora del Estado mexicano frente a los poderes económicos privados que habían capturado decisiones fundamentales de política pública.

El equipo fundador de Mexicanos Primero Michoacán, con profundo conocimiento en temas de desarrollo humano y gobernabilidad, reconoció un paralelismo evidente: si la educación es la piedra angular del desarrollo humano nacional —como lo es y como múltiples estudios lo confirman—, entonces era lógico, necesario y urgente que el Estado también ejerciera la rectoría de la educación. La extrapolación conceptual no solo era válida: era imprescindible.

Para entender la pertinencia y urgencia del concepto en Michoacán, es necesario comprender la situación que prevalecía (y en buena medida aún prevalece) en el sistema educativo estatal.

Durante los primeros años de operación de Mexicanos Primero Michoacán, en diversos foros públicos y ejercicios de diálogo con la autoridad educativa, se realizó una pregunta directa y contundente: ¿Quién posee actualmente la rectoría de la educación en Michoacán?

La respuesta de la propia autoridad fue categórica y reveladora: “la CNTE” (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). Esta confesión pública por parte de funcionarios estatales no era solo un reconocimiento de debilidad; era la admisión explícita de que el Estado había perdido la capacidad de gobernar su propio sistema educativo.

Las decisiones fundamentales sobre calendario escolar, asignación de plazas, contenidos curriculares, evaluación docente, e incluso sobre el uso de recursos públicos destinados a educación, no las tomaban las autoridades constitucionales sino un sindicato magisterial que había colonizado las funciones del Estado.

Esta situación encaja perfectamente en lo que los especialistas en ciencia política y gobernabilidad denominan un “Estado fallido”: aquel en el cual las atribuciones y facultades constitucionales se convierten en letra muerta, son capturadas y colonizadas por grupos fácticos que ejercen el poder real mientras las instituciones formales se reducen a cascarones vacíos.

En Michoacán no teníamos simplemente un “problema educativo”; teníamos un sistema educativo fallido, incapaz de cumplir con sus obligaciones constitucionales básicas.

La gobernabilidad —entendida como la capacidad del sistema político de procesar demandas y generar respuestas eficaces— se define precisamente como una combinación entre demandas sociales y ofertas institucionales, entre eficacia (lograr objetivos), eficiencia (optimizar recursos) y legitimidad (ser reconocido como válido por la ciudadanía).

Un sistema que no controla sus propias decisiones, que no administra eficientemente sus recursos, que no cumple expectativas sociales básicas como garantizar días de clases o aprendizajes efectivos, es un sistema que ha perdido su gobernabilidad, es decir, que ha perdido su rectoría.