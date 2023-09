El Informe (el quinto de AMLO y el segundo de Bedolla)

El quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López obrador destacó la solvencia y fortaleza financiera con una moneda fuerte en el panorama internacional, cero endeudamientos, récord en la atracción de inversión extranjera directa, generación de empleos, combate a la pobreza e inversión pública sin precedente.

La economía, el tema en el que, en apariencia, sus adversarios políticos eran doctos, expertos y afirmaban que López Obrador llevaría a México al despeñadero, que el peso se devaluaría como ocurrió con los expresidentes de corte neoliberal, que aumentarían los pobres, que nos convertiríamos en un país con escasez de alimentos, de bienes y servicios, en fin, toda esa sarta de tragedias y pesadillas para los amantes de la opulencia y el despilfarro a costa del erario público.

Pero no, todo lo contrario, el manejo de la economía que el gobierno de López Obrador ha implementado es magistral. Podrán alegar que todo está más caro, sí, pero hay una guerra que encareció el precio de los alimentos y recuerden que apenas salimos de una pandemia que colapsó la actividad económica del mundo, con la excepción de que México fue de los pocos, poquísimos, sino el único país que no recurrió a la deuda con los organismos internacionales para afrontar la crisis generada por la Covid.

La inversión en obra pública a través de las grandes obras como el AIFA, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya apuntalaron la economía interna, y la confianza de los inversionistas internacionales está puesta en México, donde han llegado cientos de miles de millones de dólares, para pesar de los neoliberales y capitalistas a ultranza.

Este escenario de confianza entre inversionistas y empresas globales se ha replicado en Michoacán, donde apenas ayer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una nueva inversión por más de 2 mil 800 mdp, algo así como 140 mdd, para la ampliación de la terminal de contenedores del puerto de Lázaro Cárdenas, lo que permitirá que llegue más carga a nuestro estado y se genere mayor derrama económica para la región y el país.

Los principales empresarios de México y los representantes de los capitales del mundo como Canadian Pacific Kansas City o Arcelor Mittal y APM han elogiado el trabajo de Bedolla para garantizar el clima de tranquilidad y estabilidad que favorece el comercio a gran escala.

Ya lo he comentado en este espacio, si algo necesitaba Michoacán era un gobernador que supiera de economía y en eso, Bedolla y su equipo son expertos, veamos lo que ha hecho Luis Navarro con la Secretaría de Finanzas, una dependencia saqueada, desordenada, que le debía a todo mundo. Hoy se tiene orden, transparencia y no se derrocha ni se gasta en lo que no es prioridad. A los sindicatos se les paga puntualmente, la UMSNH no tiene que pedir un milagro para cumplir con los compromisos financieros de fin de año, lo cierto es que la inversión en obra pública en todo el estado, el orden financiero, los ahorros y la atracción de capitales internacionales nos tienen hoy con indicadores de ensueño para cualquier economista.

Y en este escenario es que llega Bedolla a su segundo informe de gobierno, con mucho qué presumir, porque Michoacán sí está en su mejor versión y para muestra hay muchos botones.

